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6 листопада • оновлено в 13:32
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Павло Казарін
Павло Казарін
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Деды воевали, или Короткая память Украины

6.2т Читати матеріал російською

Украина - это страна с длинной историей и короткой памятью

Есть один старый анекдот.

"Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

- Cлава Ісу. Ну, які новини?

- Та війна, діду.

- Із ким воюємо?

- З Москвою.

- А де саме воюємо?

- На Донбасі.

- Ну що... нормально хлопці просунулися...

Считается, что анекдот становится смешным за счет неожиданного смыслового разрешения в конце. И если эта концовка кажется нам смешной, то у истории для нас плохие новости. Потому что "неожиданное смысловое разрешение" тут найдет тот, для кого 2014-й год стал неожиданностью, пишет Павел Казарин для ЛигаБизнесИнформ.

Для носителя советской памяти война Украины с Россией нелогична и невозможна.

Для вынужденных переселенцев российское вторжение – это удар в спину и предательство.

Для столичного аполитичного жителя все происходящее – это вывих, который должен быть исправлен.

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Правильная Украина

А для деда из анекдота все закономерно. Все та же война. Все с тем же противником. По тем же самым мотивам. Только на другом конце страны.

Мы все – заложники своей памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят. События нашей реальности способны терять логику и обретать ее в зависимости от исторической оптики.

В 2015-м один польский коллега рассказывал мне о той разнице, что отличала его страну и мою. Он говорил о том, что в Польше воспринимали весь период с 1991 по 2014-й как внезапную историческую передышку. За время которой нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И нужно быть готовым к тому, что ее "оттепели" всегда бывают краткосрочными.

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А Украина была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие. И потому те два десятилетия, которые у нее были, – были потрачены впустую.

Хорошая иллюстрация того, как работает историческая память. Та самая, которая позволяет не впадать в иллюзии. Которая учит видеть окна возможностей и пользоваться ими. События последних шести лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст.

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Который довольно прост. Столетия жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования. Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного.

Пока мы считаем все происходящее историческим вывихом – мы проигрываем. Пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновно "воинствующее меньшинство" - мы проигрываем.

Выигрывать мы начнем лишь в тот момент, когда увидим все происходящее глазами того самого деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией, новостью не была. Для которого новая война – это всего лишь продолжение его собственной. Той самой, что началась задолго до 2014-го года.

И тогда мы сможем понять его оптимизм. Потому что если взглянуть на карту страны, то за шестьдесят лет хлопці справді гарно просунулися.

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: ЛигаБизнесИнформ
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Этот дед из анекдота не имеет отношения к примерно 75% населения бывшей УССР. С Россией воюют Галиция возможно большая часть Волыни. Собственно там украинцы и сформировались в средние века во времена Литвы и Речи Посполитой. И всякие схроны тоже были только там. А на остальной территории бывшей УССР с Россией воюет крикливо-истеричное меньшинство. А большинство из времён схронов больше помнит ужасы нацисткой оккупации.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Не гони пургу. Богдан Хмельницкий понимал, что рано или поздно (скорее первое) его вместе с иррегулярными козачками системные противники возьмут за попинсон и выбирая, способ консервации, между поляками, турками и русскими, склонился в пользу последних, потому что небезосновательно считал что их обдурить проще (перекантуемся с москалями, подкопим силы и при первой же возможности пустимся наутек).
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тимчук нина
тимчук нина
Афанасьев Алексей, Те кто помнит аккупацию , осталось мало, как и тех, из схронов. Молодежь живет в другие времена, с другим кругозором и возможностями, это россиян тянет в прошлое в дебри, к гармошке, церкьвям вместо театров и песням 200-летней старины.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Согласно суждению нашего д.е,б.и/л.а-журнали.з,да ха.з.ар.ина Украина должна превратиться в мумию,вылезающую из с.х.р.о.н.а с автоматом... х,аз.ар.ин-поцик, проснись! 20 век давно прошёл и мы живём в XXI веке! ))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
тимчук нина, как тебе предложение некоего украинца отправить всех русскоязычных в концентрационные лагеря?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
тимчук нина, На Украине может быть легализована проституция. По мнению укр.экспертов, ежегодно бюджет мог бы получать около 1,5 миллиардов долларов от борделей. А вы все про английский...
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Zrada s Kolorado
Zrada s Kolorado
Безвиз, безгаз, безКрым и безДонбасс... Гарно холопці просунулися)))
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