Дедушка старенький?

Олександр Кірш Політика 11:29, 30.09.2020

Старикам везде у нас почёт. Особенно заслуженным. Это не означает, однако, что именно они должны представлять Украину в качестве дипломатов, которыми никогда не были. А то, договариваясь об окончании войны, они немножко не всё помнят, в том числе и то, а с кем, собственно, война. Это вести переговоры не всегда помогает, ведь можно забыть вдруг и то, кого на них представляешь.

Маразм на мирных переговорах это, безусловно, весьма экзотично и оригинально, однако же и уважения к так представленной стране не добавляет. И позиции её ну никак не усиливает...

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Політика

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