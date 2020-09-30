Старикам везде у нас почёт. Особенно заслуженным. Это не означает, однако, что именно они должны представлять Украину в качестве дипломатов, которыми никогда не были. А то, договариваясь об окончании войны, они немножко не всё помнят, в том числе и то, а с кем, собственно, война. Это вести переговоры не всегда помогает, ведь можно забыть вдруг и то, кого на них представляешь.

Маразм на мирных переговорах это, безусловно, весьма экзотично и оригинально, однако же и уважения к так представленной стране не добавляет. И позиции её ну никак не усиливает...