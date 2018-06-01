Дедалі більше молоді з окупованих територій їде за українськими дипломами

Дедалі більше випускників з окупованих територій подають документи на вступ до вищих навчальних закладів України, зазначає міністерство освіти. Цьогорічний набір за спецпрограмою стартує 4 червня.Щороку на початку червня на "гарячу лінію" з консультування щодо вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України дітей з окупованих територій важко додзвонитись через великий інтерес. Сюди телефонують випускники з Донбасу та Криму, аби дізнатись про правила вступу, про необхідні документи, екзамени, аби продовжити навчання на підконтрольній Києву території України.

Інтерес збільшується

Цього року телефони гарячої лінії просто "червоні" від дзвінків. "Кількість дзвінків збільшується кожного дня. Випускникам на окупованих територіях важко знайти якусь достовірну інформацію про це, бо всі державні українські ресурси в Криму та на Донбасі блокуються. Тож вони дзвонять нам", - розповідає експерт-аналітик громадської організації Фонд "Відкрита політика" Інна Ковалів. "Гаряча лінія" працює за ініціативи цього фонду та за підтримки ЮНІСЕФ і міністерства освіти та науки (МОН) України. За словами Ковалів, щороку збільшується кількість тих, хто звертається за допомогою і таки вирішує отримувати вищу освіту на підконтрольній уряду території. Це підтверджують і в міносвіти. "Все частіше сім'ї стикаються з тим, що дипломи, видані окупаційною владою в Криму чи Донбасу, не визнаються ні в Україні, ні у будь-яких інших країнах світу. Тому збільшується кількість вступників, які бажають вчитися в Україні, аби отримати нормальний документ про освіту", - зазначив в інтерв’ю DW державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Віталій Носок.

За офіційними даними МОН, у 2017 році 1550 абітурієнтів з анексованого Росією Криму і території проведення антитерористичної операції на Донбасі вступили у вищі навчальні заклади України. Це на 30% більше, аніж 2016 року. Левова частка абітурієнтів з окупованих територій припадає на жителів Донбасу.

Цьогоріч уряд очікує, що випускників з окупованих територій буде ще більше, і велика кількість дзвінків на "гарячу лінію" це підтверджує. "Інформацію про можливість навчатись на материковій Україні дуже важко отримати. Цього року ми займалися інформаційною кампанією: робили відеоблоги про це, розміщували бігборди на виїзді з Криму і тенденція змінюється", - каже голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Валентина Потапова. Її організація проводить серед випускників з Криму інформаційну кампанію про плюси української освіти. За словами Потапової, якщо у 2016 році з Криму втупило в українські заклади вищої освіти лише 153 випускника, то минулого року їх було веж 204. "Російські "плюшки" у вигляді безкоштовних ноутбуків, гарантованих бюджетних місць у російських ВНЗ у 2017 році Росія відмінила, тому кримські абітурієнти зараз почали більше цікавитись українським дипломом", - зауважує Валентина Потапова.

Який шлях вибрати?

Вступити до ВНЗ випускникам з Криму та непідконтрольної Києву частини Донбасу можна трьома способами. Перший спосіб підійде тим, хто має атестат українського зразка, отриманий раніше, в до окупаційний період. Таким абітурієнтам потрібно буде подати документи у вибраний університет чи інший заклад освіти та скласти лише один профільний екзамен. ЗНО у цьому випадку здавати не потрібно.

Другий спосіб підходить тим, хто паралельно з відвідуванням школи у Криму чи на Донбасі дистанційно вчився за українською освітньою програмою та екстерном закінчив українську школу. Цим дітям потрібно здавати ЗНО та іспит у ВНЗ. При цьому вони матимуть превагу при зарахуванні на місця за державним замовленням. "Цим способом зазвичай користуються діти з окупованого Криму. Їм простіше перетинати адмінкордон з Кримом, аби здати ЗНО у Херсонській області", - відзначає Віталій Носок.

Третій спосіб найпоширеніший і найпопулярніший серед випускників. Він передбачає, що випускники звертаються до освітніх центрів "Крим-Україна" чи "Донбас-Україна", подають свідоцтво про народження, заповнюють освітню декларацію, відразу на базі центру складають два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України та один профільний екзамен університету по спеціалізації та зараховуються до ВНЗ.

Без документів - на бюджетні місця

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - це фактично лише вивіска. В реальності - це та ж сама приймальна комісія університетів, які входять в ці центри. До центру "Крим-Україна" нині належать 35 вищих навчальних закладів, у центр "Донбас-Україна" - 22. "До центру можна прийти без паспорта, без атестата, без ЗНО, скласти іспити і стати студентом", - наголошує Інна Ковалів.

Офіційно робота цих центрів стартує 4 червня. З цього часу випускники можуть подавати наявні в них документи і складати іспити. "Випускники з Криму, які подадуть документи до цих центрів до 20 липня гарантовано будуть зараховані на бюджетну форму навчання", - акцентує Інна Ковалів. У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів. Цього року всі, хто приїде складати іспити до центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" навчальні заклади гарантовано забезпечують житлом у гуртожитку. Роботу цих центрів для дітей з окупованих територій продовжили до 28 вересня. "Це для того, аби діти з Донбасу, яким важко і небезпечно фізично добиратися на контрольовану урядом територію могли всі доїхати, здати документи та іспити", - каже представник міносвіти Віталій Носок.