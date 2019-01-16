Дебати в Європарламенті: як мінімізувати шкоду від Brexit

Європарламент провів дебати після провалу в Лондоні угоди про вихід Великобританії з ЄС. Тепер ризик невпорядкованого Brexit зріс. У ЄС готуються до всіх можливих варіантів.Після того, як у британському парламенті не підтримали угоду про Brexit, у Європарламенті вранці середи, 16 січня, відбулись дебати про те, як бути далі. Великобританія має вийти з ЄС 29 березня, тож, як заявив напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, "час майже сплив", і ризик невпорядкованого Brexit зріс після того, як у Лондоні 432 депутати проголосували проти угоди, і лише 202 підтримали її.

"Будь ласка, скажіть, нарешті, чого ви хочете"

У Палаті громад Великобританії немає більшості голосів за будь-який з варіантів: ні за погоджену між урядом та ЄС угоду, ні за вихід без угоди, ні за другий референдум. З огляду на таку ситуацію лейтмотивом дебатів у Європарламенті стали заклики до депутатів у Лондоні знайти хоч якесь позитивне рішення. Так, голова найбільшої фракції, Європейської народної партії, Манфред Вебер (Manfred Weber) наголосив, що нині справа за британцями - і не стільки за урядом, скільки за парламентом. "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, скажіть нам, нарешті, чого ви хочете досягнути", - не стримував емоцій німецький політик.

Поки ж у Лондоні шукатимуть виходи з кризи, Єврокомісія готуватиметься до усіх варіантів розвитку ситуації. "Давайте не будемо плекати ілюзій, що цей процес може бути без шкоди. Brexit принесе шкоду: і Сполученому Королівству, і ЄС. Це наша спільна відповідальність мінімізувати цю шкоду, наскільки це можливо", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Водночас представник Єврокомісії на переговорах з Лондоном Мішель Барньє запевнив, що ЄС готовий до будь-яких варіантів. "Нашим абсолютним пріоритетом залишається упорядкований вихід (Великобританії з ЄС. - Ред.)", - наголосив він. Свою промову він майже цілком присвятив тому, аби довести, що досягнута ним угода з Лондоном залишається найкращим можливим компромісом. Більшість євродепутатів була з ним згодна - оплески йому довго не стихали.

Чи можна ще уникнути Brexit?

Представники Єврокомісії та Ради ЄС у своїх промовах не згадували про можливість для Великобританії лишитися у складі об'єднання. Барньє вказав лише на те, що якщо Лондон захоче більше, ніж просто угоду про зону вільної торгівлі з ЄС у майбутньому, то Брюссель готовий одразу працювати над цим.

Першим про проведення другого референдуму як можливий варіант виходу з кризи згадав Роберто Гвалтієрі, який представив позицію фракції соціал-демократів: "Чи у (британському. - Ред.) парламенті з'явиться позитивна та гідна довіри більшість за Brexit, чи вам треба віддати вирішувати це питання народу". Вихід Великобританії з ЄС без угоди він назвав найгіршим варіантом.

Проте є й ті, хто виступає за такий варіант, а саме - британський політик Найджел Фарадж. Він є прихильником жорсткого виходу Великобританії з ЄС і відіграв одну з ключових ролей під час проведення референдуму щодо Brexit. У Європарламенті Фарадж представляє євроскептичну фракцію "Європа свободи та прямої демократії". Під час дебатів у середу найбільше його розлютили заклики до другого референдуму. "Якщо зрада стане цілковитою, і нас змусять голосувати на другому референдумі, то на вас чекає великий сюрприз (...), і ми виграємо його з іще більшою більшістю", - зазначив Фарадж, чим викликав сміх та жваве обговорення серед депутатів.

ЄС лишається єдиним

Багато депутатів усіляко наголошували на єдності ЄС. Практично єдині суперечки розгорнулися між британцями та представниками інших 27 країн. Британський консерватор Саєд Камал представив позицію фракції Європейських консерваторів і реформістів. Він довго пояснював, чому у Сполученому Королівстві угоду про Brexit сприймають інакше, ніж на континенті та підсумував: "У даний момент у ЄС є вибір: нічого не робити та готуватися до виходу без угоди, ризикнути, що Brexit ще можна якось зупинити, або ж відреагувати на висловлені занепокоєння, наприклад, переконавши британських депутатів, що ви не маєте наміру тримати Сполучене Королівство у митному союзі назавжди".

Однак у багатьох виступах і депутати, і представники виконавчої гілки наголошували, що змінити угоду про Brexit неможливо. У першу чергу йдеться про питання кордону між державою-членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, яка вийде з ЄС разом з Великобританією. Угода передбачає так званий запобіжник, згідно з яким для уникнення жорсткого кордону через Ірландський острів Північна Ірландія може залишитися у складі митного союзу ЄС. І це те питання, яке викликає найбільше заперечень з боку британських депутатів.

Зрештою, коли євродепутатам забракло подальших нових аргументів, вони почали цитувати пісні відомих рок-виконавців. Так, Камал згадав слова з пісні Hotel California гурту Eagles: "Ви можете звільнити номер будь-коли, але ніколи не зможете піти". У відповідь Тіммерманс навів цитату з пісні Rolling Stones: "Ти не завжди можеш отримати все, що хочеш, але якщо ти намагатимешся іноді, то можеш здобути, що тобі потрібно". На це головуюча на засіданні Майрід Макгіннес перепитала, чи нема бажання заспівати у сесійній залі, що може покращити атмосферу в ньому.

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