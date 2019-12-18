"Де взяти гроші?" Зеленський загадково відповів на запитання щодо зростання пенсій

Президент України Володимир Зеленський невиразно відповів на запитання про можливість підвищення пенсій. Інцидент трапився під час його спілкування з місцевими жителями в селі Красна Слобідка на Київщині.

Відео розмови глави держави з пенсіонером-аграрієм з'явилося на офіційному Telegram-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема чоловік поскаржився Зеленському на те, що, маючи 40 років стажу, він отримує лише 2,5 тис. грн пенсії. У зв'язку з цим житель Красної Слобідки поцікавився у президента, коли ця сума збільшиться.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"З пенсіями, зрозуміло, дуже складне питання. Неможливо жити. Розумію. Будемо намагатися збільшити пенсії. Поки нам не надало всю схему Мінсоцполітики. Вони повинні запропонувати схему з пенсіями. Сказали нам, що поступово, частинами, враховуючи вік людей, будемо допомагати і збільшувати. Але просто треба, щоб люди хоч податки платили. Звідки взяти гроші? Усі розуміємо, що на 2,5 тисячі людина не може існувати і просто бути людиною. Це зрозуміло. Ну, збільшимо, ну, дайте хоч час", – розгублено відповів Зеленський.

При цьому один із представників його делегації усміхнувся і порадив пенсіонеру поки продовжувати "працювати і підробляти".

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 грудня Зеленський обіцяв завершити "епоху бідності" до кінця своєї каденції (2024 рік). Президент заявив, що у його команди є "цікава стратегія підвищення пенсій за віком", уточнивши, що "готові сильно підвищити, щоб люди відчули".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram