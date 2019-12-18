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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Де взяти гроші?" Зеленський загадково відповів на запитання щодо зростання пенсій

8.3т
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Президент України Володимир Зеленський невиразно відповів на запитання про можливість підвищення пенсій. Інцидент трапився під час його спілкування з місцевими жителями в селі Красна Слобідка на Київщині.

Відео розмови глави держави з пенсіонером-аграрієм з'явилося на офіційному Telegram-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема чоловік поскаржився Зеленському на те, що, маючи 40 років стажу, він отримує лише 2,5 тис. грн пенсії. У зв'язку з цим житель Красної Слобідки поцікавився у президента, коли ця сума збільшиться.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"З пенсіями, зрозуміло, дуже складне питання. Неможливо жити. Розумію. Будемо намагатися збільшити пенсії. Поки нам не надало всю схему Мінсоцполітики. Вони повинні запропонувати схему з пенсіями. Сказали нам, що поступово, частинами, враховуючи вік людей, будемо допомагати і збільшувати. Але просто треба, щоб люди хоч податки платили. Звідки взяти гроші? Усі розуміємо, що на 2,5 тисячі людина не може існувати і просто бути людиною. Це зрозуміло. Ну, збільшимо, ну, дайте хоч час", – розгублено відповів Зеленський.

При цьому один із представників його делегації усміхнувся і порадив пенсіонеру поки продовжувати "працювати і підробляти".

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 грудня Зеленський обіцяв завершити "епоху бідності" до кінця своєї каденції (2024 рік). Президент заявив, що у його команди є "цікава стратегія підвищення пенсій за віком", уточнивши, що "готові сильно підвищити, щоб люди відчули".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Пенсія в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dub Oleg
Dub Oleg
Финансирование офиса президента и рады и чиновников срежте и тогда появляться деньги...а то они уже Европе а работяги и пенсионеры в .опе
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Шевчук Дмитрий
Шевчук Дмитрий
Зеленский никогда не поднимит социальную помощь инвалидам и пенсионерам по возрасту я не чувствую это все вранье у президента.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
"Дайте хоч час"..(!!!!))Звучить так,не мов би життя наших пенсіонерів складає понад сто років.
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