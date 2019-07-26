Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Де цей хлопчик?" З'явилося скандальне відео із Зеленським

13.5т Читати матеріал російською

Автори програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували нове розслідування з циклу матеріалів про українських олігархів. На відео засвітився і президент України Володимир Зеленський, який нещодавно оскандалився зневажливим ставленням до журналіста-розслідувача "Схем" Михайла Ткача.

Свіжий випуск присвячений зустрічам одного з найбагатших українців і зятя другого президента України Леоніда Кучми Віктора Пінчука із впливовими політиками. Ткач вирішив з'ясувати у Зеленського, що він робив 28 червня на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС, де живе Кучма. На цій зустрічі був присутній і Пінчук.

Журналіст Михайло Ткач приїхав в офіс президента на розмову з Володимиром Зеленським

Журналіст Михайло Ткач приїхав в офіс президента на розмову з Володимиром Зеленським

Скріншот

Пропонуємо до вашої уваги текст розмови між Ткачем і Зеленським, яка відбулася в Офісі президента (щоб переглянути гучне відео, доскрольте до кінця сторінки):

​– Що ви робили на державних дачах у Конча-Заспі 28 червня?

– Я не пам’ятаю.

– А ви зустрічалися там із Кучмою або Пінчуком? На державній дачі в Конча-Заспі?

– Я не пам’ятаю, чесно. Ні, з Кучмою точно ні, не зустрічався.

– Просто ваш кортеж виїжджав увечері.

– Але я не зустрічався на державній дачі з паном Кучмою. Ви ж таке ставите питання?

– З Кучмою, з Пінчуком.

– З Кучмою, з Пінчуком на державній дачі я не зустрічався.

– Ви були там взагалі?

– Я не пам’ятаю. Дякую!

Володимир Зеленський і Михайло Ткач

Володимир Зеленський і Михайло Ткач

Скріншот

Новини
"Зарплати вчителям у $4000 – мем": у Зеленського озвучили реальну суму

Згодом глава держави повернувся, щоб повідомити, що таки пригадав мету поїздки в Конча-Заспу, і почав шукати журналіста:

– А де цей хлопчик? О!

– Я – журналіст, а не хлопчик.

– Журналіст не може бути хлопцем, чи що?

– Хлопцем може, хлопчиком – ні.

– Ну, добре. Як до вас звертатися?

– Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

– Михайле, дуже приємно. Мене можете Володимиром – теж.

Пізніше Зеленський все ж згадав, що робив на території "Конча-Заспи". При цьому під час розмови з Ткачем він "вибухнув" після запитання про Кучму і Пінчука.

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"

Скріншот

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"

Скріншот

Автомобіль із кортежу Віктора Пінчука

Автомобіль із кортежу Віктора Пінчука

Скріншот

"Де хлопчик?" Скандальне відео з Зеленським

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир Зеленський Михайло Ткач Віктор Пінчук Леонід Кучма
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
70
18
Смішно
2
Цікаво
25
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
У зеленої шмарклі склероз?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да уж.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ой память отшибло у бедняги. Может у него не порядок со здоровьем? Нужно срочно на отдых!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel