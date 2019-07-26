"Де цей хлопчик?" З'явилося скандальне відео із Зеленським

Автори програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували нове розслідування з циклу матеріалів про українських олігархів. На відео засвітився і президент України Володимир Зеленський, який нещодавно оскандалився зневажливим ставленням до журналіста-розслідувача "Схем" Михайла Ткача.
Свіжий випуск присвячений зустрічам одного з найбагатших українців і зятя другого президента України Леоніда Кучми Віктора Пінчука із впливовими політиками. Ткач вирішив з'ясувати у Зеленського, що він робив 28 червня на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС, де живе Кучма. На цій зустрічі був присутній і Пінчук.
Журналіст Михайло Ткач приїхав в офіс президента на розмову з Володимиром Зеленським
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Пропонуємо до вашої уваги текст розмови між Ткачем і Зеленським, яка відбулася в Офісі президента (щоб переглянути гучне відео, доскрольте до кінця сторінки):
– Що ви робили на державних дачах у Конча-Заспі 28 червня?
– Я не пам’ятаю.
– А ви зустрічалися там із Кучмою або Пінчуком? На державній дачі в Конча-Заспі?
– Я не пам’ятаю, чесно. Ні, з Кучмою точно ні, не зустрічався.
– Просто ваш кортеж виїжджав увечері.
– Але я не зустрічався на державній дачі з паном Кучмою. Ви ж таке ставите питання?
– З Кучмою, з Пінчуком.
– З Кучмою, з Пінчуком на державній дачі я не зустрічався.
– Ви були там взагалі?
– Я не пам’ятаю. Дякую!
Володимир Зеленський і Михайло Ткач
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Згодом глава держави повернувся, щоб повідомити, що таки пригадав мету поїздки в Конча-Заспу, і почав шукати журналіста:
– А де цей хлопчик? О!
– Я – журналіст, а не хлопчик.
– Журналіст не може бути хлопцем, чи що?
– Хлопцем може, хлопчиком – ні.
– Ну, добре. Як до вас звертатися?
– Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.
– Михайле, дуже приємно. Мене можете Володимиром – теж.
Пізніше Зеленський все ж згадав, що робив на території "Конча-Заспи". При цьому під час розмови з Ткачем він "вибухнув" після запитання про Кучму і Пінчука.
Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"
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Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи"
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Автомобіль із кортежу Віктора Пінчука
Скріншот
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Під час візиту на Київщину 10 липня Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, назвавши його розбійником.
Через тиждень у Миколаєві президент влаштував перепалку з в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем, звинувативши його в "скотинячому" ставленні до людей.
Пізніше Зеленський публічно оскандалився у Міністерстві оборони – відштовхнув "міністра" Степана Полторака. Момент потрапив на відео.
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