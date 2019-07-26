"Де цей хлопчик?" З'явилося скандальне відео із Зеленським

Автори програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували нове розслідування з циклу матеріалів про українських олігархів. На відео засвітився і президент України Володимир Зеленський, який нещодавно оскандалився зневажливим ставленням до журналіста-розслідувача "Схем" Михайла Ткача.

Свіжий випуск присвячений зустрічам одного з найбагатших українців і зятя другого президента України Леоніда Кучми Віктора Пінчука із впливовими політиками. Ткач вирішив з'ясувати у Зеленського, що він робив 28 червня на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС, де живе Кучма. На цій зустрічі був присутній і Пінчук.

Журналіст Михайло Ткач приїхав в офіс президента на розмову з Володимиром Зеленським Скріншот

Пропонуємо до вашої уваги текст розмови між Ткачем і Зеленським, яка відбулася в Офісі президента (щоб переглянути гучне відео, доскрольте до кінця сторінки):

​– Що ви робили на державних дачах у Конча-Заспі 28 червня?

– Я не пам’ятаю.

– А ви зустрічалися там із Кучмою або Пінчуком? На державній дачі в Конча-Заспі?

– Я не пам’ятаю, чесно. Ні, з Кучмою точно ні, не зустрічався.

– Просто ваш кортеж виїжджав увечері.

– Але я не зустрічався на державній дачі з паном Кучмою. Ви ж таке ставите питання?

– З Кучмою, з Пінчуком.

– З Кучмою, з Пінчуком на державній дачі я не зустрічався.

– Ви були там взагалі?

– Я не пам’ятаю. Дякую!

Володимир Зеленський і Михайло Ткач Скріншот

Згодом глава держави повернувся, щоб повідомити, що таки пригадав мету поїздки в Конча-Заспу, і почав шукати журналіста:

– А де цей хлопчик? О!

– Я – журналіст, а не хлопчик.

– Журналіст не може бути хлопцем, чи що?

– Хлопцем може, хлопчиком – ні.

– Ну, добре. Як до вас звертатися?

– Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

– Михайле, дуже приємно. Мене можете Володимиром – теж.

Пізніше Зеленський все ж згадав, що робив на території "Конча-Заспи". При цьому під час розмови з Ткачем він "вибухнув" після запитання про Кучму і Пінчука.

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи" Скріншот

Автомобіль із кортежу Володимира Зеленського біля "Конча-Заспи" Скріншот

Автомобіль із кортежу Віктора Пінчука Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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