Де рівність перед законом? Скільки ви будете плювати в народ?

Наталія Мосейчук Політика 12:45, 28.04.2020

Слухайте, це від карантину у нас притупляються відчуття? Це ми від обсервації усі стали такими безропотними "ждунами"?

Ми тепер тільки дивимося "відосики" і забороняємо собі зайвий раз засмучуватися?

У нас тепер все- "відосики": і богослужіння, і мордобій чиновника та копа, і панда в китайському зоопарку, і Коля Тищенко з його "вітаю зі святом чорнобильської трагедії". Посміялися. Помилувалися. Перегорнули. Шо з цього візьмеш? От що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, "з народу". Ага... одне але... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його- "Колі котлети"- годує обраних в центрі Києва.

Шановні полісмени, Вам адресу підказати куди треба зайти?

Так, де ж рівність перед законом? Де ж СЛУЖІННЯ? Може, я не в курсі і ресторан готує обіди для медиків Олександрівської лікарні, що по сусідству?! Та наче ні. А чому тоді ресторан депутата працює, а сотні по Києву- ні. Чому його криза не торкнеться, а сотні вже не відкриються ніколи?

Скільки ви плюватимете в народ? Скільки будете здвигати брови і розповідати народу "ай-ай-ай по голій с...ці порушникам"?!

Найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх.

Зі святом Чорнобильської трагедії! Як після такого пояснити Людмилі Ігнатенко ( прототип стрічки НВО Чорнобиль) і тисячам жертв атомної катастрофи, що це обмовка, а не наруга? Не поясните ви ніяк.

Нема вам віри.

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