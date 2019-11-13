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13 листопада • оновлено в 13:37
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"Де Польща, і де ви. Не соромно?" Що великий реформатор Бендукідзе радив Україні

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П'ять років тому, 13 листопада 2014 року в Лондоні помер архітектор грузинських реформ і великий друг України Каха Бендукідзе. Успішний реформатор неодноразово відвідував Україну.

Каха Бендукідзе був іноземцем, але бачив ситуацію в нашій країні глибше, ніж деякі місцеві чиновники. У річницю смерті грузинського політика OBOZREVATEL наводить найяскравіші цитати і поради Україні.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

Цитати Бендукідзе про Україну

– Польща і Україна були на одному рівні економічного розвитку всього лише 24 роки тому. Ось де Польща, і де ви. Не соромно?

– Те, що трапився Майдан – це велике диво. Судячи з усього, ця революція ще не завершена. Вона поки не призвела до зміни еліт. Вона просто призвела до перестановки.

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Каха Бендукідзе в своєму останньому інтерв'ю розповів, що потрібно робити Україні, щоб не втратити себе

– Зараз вирішується питання, чи буде існувати українська держава як така, чи ні. Я дивлюся на вас, українців, і мені здається, що вам все одно! Ви дуже пасивні. Вам не потрібні реформи, тому що ви за них не боретеся!

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– Я не бачив жодної країни в такому важкому стані, як зараз в Україні. Залишити все як і раніше не вийде.

– Потрібно жорстко прибирати всюдисущі руки бюрократії, які дивовижно розмножилися, особливо за останні п'ять років в Україні.

– Україна встановила кілька світових рекордів з ідіотизму. Вона була на п'ятому місці в СРСР за рівнем ВВП на душу населення, за багатством пересічного громадянина. Потім в багатьох частинах колишнього Радянського Союзу були війни, в Україні не було, але в 1994 році вона успішно сповзла на сьоме місце. А сьогодні знаходиться на дев'ятому.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– Зараз дискусія на тему про те, чи збереже Україна територіальну цілісність, безглузда, тому що вона не зберігає цілісність, це вже очевидно всім. Наприклад, Криму вже немає.

– Ви весь час вибираєте популістів, людей, які будуть вам обіцяти якомога більше. Це означає, що вибираються не найкращі громадяни, а гірші – то, що я називаю збоченим політичним відбором.

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Украина должна победить в двух войнах - неопубликованное интервью Кахи Бендукидзе

– Ваша економіка несумісна з життям, з існуванням держави. Не може бути злиденної країни з 48% держвидатків. У більшості багатих країн європейського типу високі витрати, але вони прозорі.

– Якщо ви будете рости зі швидкістю 2-3% на рік, вас обжене Молдова і українські гастарбайтери будуть їздити туди працювати.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– В Україні немає збройних сил. У збройних силах Грузії було 32 тис. чоловік. Це мало. Але Україна велика країна.

Новини
Бендукідзе - українцям: або ви не розумієте, що вам хана, або розумієте, але вас все влаштовує

– Припустимо, ви хочете взяти корову і зловили її за хвіст. Найгірший варіант – ви її відпустите, вона втече. Якщо відріжете хвіст – корова теж втече. При цьому вона буде кричати, і всі інші корови зрозуміють, що з вами мати справу неможливо. А ось утримати за хвіст начебто і не боляче особливо, і не втече вона нікуди. Хвіст – це Крим в даному випадку.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– У вас жахливо роздутий держапарат. Маса речей регулюється. Регулюються навіть такі речі, які нікому в світі не спадає на думку регулювати. Наприклад, сівозміну!

– Необхідно діяти радикальніше. Насправді вам взагалі не потрібен Національний банк – це джерело непорозумінь. Вам потрібно взяти приклад естонців, литовців, болгар – переходити на валютну раду.

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Бендукидзе должны были назначить на высокий государственный пост в Украине – Саакашвили

– Я хочу побажати тільки якнайшвидшого початку реформ. Інакше України не стане.

Поради Бендукідзе Україні

– Хто чемпіон з нескорочення лікарняних ліжок? Україна. Росія обігнала Україну. Білорусь обігнала. У гонитві за популізмом записали в якомусь законі, що не можна скорочувати кількість ліжок. А це значить, що в лікарнях пацієнтів немає, вони опалюються, висвітлюються, там отримують зарплату. А користі ніякої.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– Економіка Грузії в десять разів менша, ніж економіка України. Ми споживаємо 1,8 мільярда кубометрів газу. Україна могла б споживати в 20 разів більше, це становить 36 мільярдів кубометрів газу. Ви здобуваєте 20 мільярдів, за транзит в грошовому еквіваленті ви отримуєте 14 мільярдів кубометрів. І ніякої залежності від "Газпрому" взагалі не було б, якби проводилася виразна державна політика, були відсутні субсидії на газ.

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– На що ви витрачаєте гроші? Пенсії – 17-19% ВВП, освіта – 6%, але при цьому співвідношення ціна-якість неправильна. Охорона здоров'я – одне з джерел обману. Ви витрачаєте 3,7% ВВП на охорону здоров'я і вважаєте, що вона безкоштовна. Але в підсумку реальних витрат більше. В енергетичному секторі 5% ВВП щороку йде на енергосубсідіі. Ви платите за обігрів будинків більше, ніж за охорону здоров'я. А з огляду на чорну діру в "Нафтогазі" і податкові пільги, ви витрачаєте 11% ВВП. Попросту кажучи, в Межигір'ї був великий будинок. Думаю, він добре опалювався. І опалювався в результаті надання субсидії газом. І яке це має відношення до соціальної справедливості? Чому великий будинок потрібно опалювати в результаті надання субсидії газом?

Каха Бендукідзе

Каха Бендукідзе

– Необхідно діяти радикальніше. Насправді вам взагалі не потрібен Національний банк – це джерело непорозумінь. Вам потрібно взяти приклад з естонців, литовців, болгар – переходити на валютну раду. У вас дуже погана монетарна політика і всі запевнення центробанку, що все буде добре, не витримують ніякої критики. Справа в тому, що країни, які розвиваються, не здатні вигідно для себе маніпулювати таким складним інструментом, як центральний банк. Вам потрібні нормальні якісні гроші.

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Каха Бендукідзе: Отримати великі доходи від приватизації - це не головне

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі назвав правоохоронні органи Білорусі філією Кремля, а заяви групи грузинських громадян, які недавно в Мінську офіційно погодилися дати свідчення в суді України у справі Євромайдану у відповідь на доручення Генеральної прокуратури України – нісенітницею і підступами російських спецслужб.

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Особа
Каха Бендукідзе
Місце
Грузія
Тег
політика
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Кремля Рука
Кремля Рука
«Если вы будете расти со скоростью 2-3% в год, вас обгонит Молдова и украинские гастарбайтеры будут ездить туда работать.» ну, во-первых Молдавия уже обогнала, а во-вторых - что он себе позволяет?!?! На миротворец его!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Майдан это великое чудо - уж отчудили так отчудили. Пора повторить, кастрюлеголовые, у вас еще много чужих территорий осталось.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Время идёт. Теперь уже можно спросить - где Молдова, и где вы? Не стыдно?
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