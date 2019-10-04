Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Де полонені?" Шуфрич зробив неоднозначну заяву про війська Росії на Донбасі

79.8т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя", глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич поставив під сумнів присутність на Донбасі військ Росії.

Неоднозначну заяву він зробив в інтерв'ю LB.ua. Політику поставили запитання, чи вважає він Донецьк і Луганськ суб'єктами.

"Змушений говорити, що вони стали суб'єктами, коли підписали комплекс заходів, який був ратифікований резолюцією Радбезу ООН. Що стосується питання впливу і їх самостійності, то нівони не самостійні і перебувають під впливом Кремля", – сказав він.

Новини
"Слуга народу" зібралася погоджувати з Росією закон щодо статусу Донбасу

Шуфрич зробив неоднозначну заяву про війська Путіна

Шуфрич зробив неоднозначну заяву про війська Путіна

Скріншот з відео

"Сподіваюся, не будеш заперечувати, що під час Іловайського котла на територію України заходили регулярні частини російської армії?" – запитали нардепа.

"Я там не був. Не буває відкритого конфлікту між сторонами, щоб при цьому не було ні полонених, ні загиблих ворогів. Як так вийшло, якщо там були присутні російські війська, що у нас немає полонених громадян РФ? Більше того, чому ми не маємо російських загиблих?" – висловився він.

"Зйомку нашого інтерв'ю здійснює Максим Левін. Він був в Іловайську і дивом вийшов звідти, а ти зараз таке кажеш. Слів немає, ось їй Богу!" – обурилася журналістка Соня Кошкіна.

"Про Іловайськ і події липня 2014 року у мене теж більше запитань, ніж відповідей. Я вважаю, що ці події повинні бути розслідувані і результати доведені до суспільства", – виправдався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шуфрич розповів, як у травні 2019 року їздив в анексований Крим.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Нестор Шуфрич
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
106
Коментарі
860
54
Смішно
49
Цікаво
110
Сумно
245
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oldie Mr
Oldie Mr
Кілька років ховався, а зараз знову на екранах - редиска!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Российская армия есть в Крыму и тупые xoxлы об этом знают и поэтому даже не дергаются в ту сторону. P.S.Смешно было наблюдать за украинскими папуасами, когда они пытались через Керченский пролив пролезть))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гелеватий Олексій
Гелеватий Олексій
Скільки днів непизжений шуфрич?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel