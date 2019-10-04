"Де полонені?" Шуфрич зробив неоднозначну заяву про війська Росії на Донбасі

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя", глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич поставив під сумнів присутність на Донбасі військ Росії.

Неоднозначну заяву він зробив в інтерв'ю LB.ua. Політику поставили запитання, чи вважає він Донецьк і Луганськ суб'єктами.

"Змушений говорити, що вони стали суб'єктами, коли підписали комплекс заходів, який був ратифікований резолюцією Радбезу ООН. Що стосується питання впливу і їх самостійності, то ні – вони не самостійні і перебувають під впливом Кремля", – сказав він.

Шуфрич зробив неоднозначну заяву про війська Путіна Скріншот з відео

"Сподіваюся, не будеш заперечувати, що під час Іловайського котла на територію України заходили регулярні частини російської армії?" – запитали нардепа.

"Я там не був. Не буває відкритого конфлікту між сторонами, щоб при цьому не було ні полонених, ні загиблих ворогів. Як так вийшло, якщо там були присутні російські війська, що у нас немає полонених громадян РФ? Більше того, чому ми не маємо російських загиблих?" – висловився він.

"Зйомку нашого інтерв'ю здійснює Максим Левін. Він був в Іловайську і дивом вийшов звідти, а ти зараз таке кажеш. Слів немає, ось їй Богу!" – обурилася журналістка Соня Кошкіна.

"Про Іловайськ і події липня 2014 року у мене теж більше запитань, ніж відповідей. Я вважаю, що ці події повинні бути розслідувані і результати доведені до суспільства", – виправдався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шуфрич розповів, як у травні 2019 року їздив в анексований Крим.

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