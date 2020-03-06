ДБР зобов'язали закрити справу проти Порошенка

Суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розглянути і закрити кримінальну справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка щодо несплати податків під час продажу-купівлі каналу "Прямий".

Про це Порошенко розповів під час брифінгу під ДБР, куди він прийшов на допит. У суді розглядаються також кілька інших заяв щодо відводів в інших провадженнях, але слідчі ДБР, за словами адвокатів Порошенка, не приходять на засідання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Дякую, що залишаєтеся небайдужими і збираєтеся тут, під ДБР, щоб викорінювати паростки реваншу. Символом реваншу є призначення Бабікова – адвоката Януковича, який вніс дух Януковича в Державне бюро розслідувань і руйнує незалежність слідчих і правоохоронних органів", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко під ДБР

Він нагадав, що останні 2 тижні по всьому світу у найавторитетніших виданнях, наприклад, у "New York Times", пишуть про Україну як про державу, де панує політично вмотивоване правосуддя, політичні переслідування.

"Такого не було з часів Януковича. Це – яскрава демонстрація повернення України у часи Януковича і поступового перетворення прокуратури на прокуратуру Пшонки, а Офісу президента – на Адміністрацію президента Януковича. Нас багато, народ і правда з нами. І ми точно їм це доведемо. Надто велику ціну Україна заплатила, щоб у нас була демократія та свобода слова. Ми сьогодні тут, щоб донести правду. Дякую усім, хто мене підтримує", –підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, у якій п'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого викликався на допит, у зв'язку з відсутністю складу злочину.

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