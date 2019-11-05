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5 листопада • оновлено в 14:35
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"ДБР зловживає правами!" Адвокат Barristers заявив про фейковість справ щодо Порошенка

1.3т Читати матеріал російською

Партнер адвокатського об’єднання "Barristers" Ілля Новіков має намір знищити повну фейковість і надуманість справ стосовно п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Як заявив у інтерв'ю виданню "Резонанс" адвокат "Barristers" Олексій Шевчук, ДБР в цьому випадку зловживає своїми правами, адже, на його думку, не можуть окремі громадяни, не будучи співробітниками ДБР, так активно брати участь у розслідуванні.

Він зауважив, що Державне бюро розслідувань не може стверджувати про відсутність заангажованості.

"Слідство тут носить абсолютно однобічний характер з обвинувальним ухилом. І я зовсім не бачу того, що воно враховує й іншу позицію. Тобто ми тільки й чуємо, що слідство щось там знайшло. Але ж воно має повідомляти, що воно отримало від захисту, що думку захисту також враховано. Натомість, така інформація взагалі мені невідома – ні зі слів мого партнера, ні від ЗМІ", – зазначив Шевчук.

Олексій Шевчук

Олексій Шевчук

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Адвокат додав, що чинний директор ДБР Роман Труба не має достатньої компетенції для того, щоб керувати таким серйозним органом.

"Доки керувати Бюро буде барабан, а не Труба, пустий, порожній барабан, який звинувачує то активістів, то своїх заступників, то інших керівників правоохоронних органів, то пресслужбу. Рівень Романа Труби – це рівень секретаря сільської ради, і на цьому рівні він має й залишатися, а не керувати таким серйозним органом", – сказав Шевчук.

Він також зауважив, що заступники директора відомства гідні очолити цей орган. "І є багато інших людей навколо, які теж можуть бути у сто разів кориснішими для ДБР", – підсумував Шевчук.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директора ДБР Романа Трубу допитають у суді.

Йдеться про напад проросійських провокаторів на Порошенка біля будівлі ДБР 25 липня, внаслідок якого постраждали співробітники Управління державної охорони.

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Особи
Ілля Новіков Петро Порошенко
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Упс, Портняге по роже) Абидицца..
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