ДБР запідозрили в співпраці з Росією у справі звільнених моряків

У справі звільнених українських моряків Державне бюро розслідувань може співпрацювати з Російською Федерацією.

Про це розповів адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає "Прямий". Він звернув увагу на те, що за однією зі статей, за якою здійснюється розслідування щодо кораблів у Керченській протоці, до відповідальності можуть притягатися винятково військовослужбовці.

"У telegram-каналах розповідають, що кримінальне провадження щодо моряків і кораблі у Керченський протоці начебто не спрямоване проти українських моряків. Я звертаю увагу, що однією зі статей кримінального кодексу, за якою ДБР здійснює так зване "досудове розслідування", є стаття 426 про перевищення службових повноважень військовими та службовими особами. До відповідальності за цією статтею можуть бути притягнуті виключно військовослужбовці. Отже, повідомлення про допити українських моряків, які тільки повернулися з російського полону, яскраво свідчать про те, в чиїх інтересах здійснюється розслідування", – сказав Головань.

Звільнені українські моряки

Зокрема Головань допустив можливість співпраці ГБР з Росією, щоб допомогти країні уникнути покарання.

"Це кримінальне провадження порушено виключно в інтересах Росії, щоб допомогти росіянам уникнути відповідальності за захоплення українських моряків. Зараз це підтверджується. Наших моряків допитували в Росії, а тепер їх допитують в Україні. Я хотів би, щоб ДБР публічно заявило, що не збирається просити у Росії допомоги у провадженні щодо українських моряків. Але, я гадаю, що ДБР все ж таки збирається співпрацювати з російськими "правоохоронцями", - зазначив Головань.

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливу причетність вищих посадових осіб України до державної зради.

Всі претензії стосуються подій 25 листопада 2018 року, пов'язаних зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки. Розпочато досудове розслідування.

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