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/Політика

ДБР взялося за справи про можливу держзраду перших осіб України

5.3тЧитати матеріал російською

Державне бюро розслідувань 21 травня внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливу причетність вищих посадових осіб України до державної зради.

Це було зроблено за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова. На сайті ДБР відзначається, що мова йде про кримінальні злочини, передбачені статтею 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), статтею 111 (державна зрада) і 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень).

Всі претензії стосуються подій 25 листопада 2018 року, пов'язаних зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки. Розпочато досудове розслідування.

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ДБР

ДБР

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР займеться розслідуванням кримінального переслідування детективами НАБУ Портнова. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, задовольнивши скаргу адвоката екс-заступника голови Адміністрації президента.

Раніше Портнов виграв суд проти ГПУ та МЗС стосовно повідомлення ними неправдивої інформації про нього владі Канади.

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Особа
Андрій Портнов
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Давно пора!Кто то же сдал Крым,а потом и Донецк!
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