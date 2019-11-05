"ДБР сприяє Росії?" Головань розкрив важливу деталь у справі полонених моряків

Слідчі ДБР разом з ФСБ розслідують так зване "перевищення влади та службових повноважень" українськими військовослужбовцями з метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема, у Міжнародному трибуналі з морського права.

Про це написав у своєму блозі адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань, коментуючи повідомлення, що РФ, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією.

За словами Голованя, Директор ДБР Роман Труба, заперечує ці факти. Однак його слова, спростовує слідчій третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєва А.С.

Ігор Головань

У своєму клопотанні про призначення експертизи вона так і ставить питання:

"Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ при виконанні документів бойового управління зазначені у пункті 3.2 даного клопотання? Чи можуть знаходитись вказані порушення у причинному зв'язку до настання тяжких наслідків, які призвели до полону військовослужбовців ЗСУ, втрати озброєння та військової техніки?"

"Не варто і пояснювати, що військовослужбовці, які виконували бойове завдання – це українські моряки, які на той час, коли слідчий ДБР Сергєєва намагалася з'ясувати чи були ними допущені порушення, ще сиділи у російській в'язниці", - зауважив Головань.

За його словами, уся історія з призначенням за клопотанням Сергєєвої військової експертизи у справі українських моряків яскраво ілюструє факт "тотальної деградації ДБР, повну зневагу до закону і прав людини з боку слідчих цієї установи, яка за керування Труби фактично перестала бути правоохоронною".

Він зауважив, що так звана "військова експертиза" призначалася з цілою низкою грубих порушень закону оскільки майже всі поставлені Сергєєвою питання стосуються реалізації нормативно-правових актів, тобто – питань права. А відповідно до статті 242 КПК України проведення експертизи для з'ясування питань права не допускається.

"Можливо. тому зі своїм клопотанням Сергєєва звернулася не до Шевченківського суду (адже працює вона на Петлюри, 15 – Шевченківський район міста Києва), а чомусь до Печерського", - зазначив Головань.

Він звернув увагу на те, що багато суддів Печерського районного суду Києва клопотань слідчих ДБР, а також скарг на дії та бездіяльність слідчих ДБР не розглядають, оскільки Центральний апарат ДБР, знаходиться поза межами територіальної юрисдикції цього суду.

"Наприклад, суддя Матійчук 15 липня 2019 року направив за територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність слідчого ДБР. Підстава – вказаний правоохоронний орган знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.15, що територіально знаходиться в Шевченківському районі м. Києва", - написав Головань.

Однак, за його словами, через три дні, 18 липня, той же суддя Матійчук, різко змінивши свою позицію, розглядає і задовольняє клопотання слідчого ДБР Сергєєвої про призначення експертизи. Пізніше з'ясувалося, що кримінальне провадження у "справі моряків" 17 липгя 2019 року було закрито постановою прокурора.

"Тобто, суддя Матійчук задовольнив клопотання у закритому кримінальному провадженні.

Тому після скасування постанови про закриття кримінального провадження у "справі моряків" заступником Генерального прокурора України Кізем С.М., слідчий А.С.Сергєєва знову звернулася з клопотанням про призначення експертизи і знову до Печерського суду міста Києва. На цей раз клопотання задовольнив суддя С.В. Вовк", - написав Головань.

"Як бачимо, ДБР вперто, за активного сприяння наших можновладців, готує державі-агресору приємний подарунок. А тому нещодавно звільненим з полону морякам розслаблятися рано", - зазначив він.

Головань додав, що особливої уваги заслуговує той факт, що слідчий Сергєєва, а за нею судді Печерського суду міста Києва Матійчук і Вовк, вбачають ознаки державної зради у вжитті керівництвом держави заходів, щодо захисту національних інтересів.

"Труба також неодноразово стверджував, що ДБР не збиралося звертатися за допомогою у розслідуванні справи моряків до РФ. Чи є підстави сумніватися, що це така ж брехня?", - зауважив Головань.

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