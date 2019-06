Розкрадання півмільярда гривень: ДБР відкрило провадження на Урбанського

Після відходу з посади президента Петра Порошенка на місцях стали проявлятися неймовірні розкрадання бюджетних коштів, які цілком можуть затьмарити навіть настільки непорядні розкрадання грошових коштів в оборонно-промисловому комплексі України.

Так, зараз стало відомо, що Державне бюро розслідувань внесло дані до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо голови Одеської обласної ради Урбанського Анатолія Ігоровича за фактами привласнення коштів державного бюджету на суму понад 500 мільйонів гривень.

Роман Труба, директор ДБР

Як вдалося дізнатися журналістам, ДБР перевірить, чи була попередня влада обізнана про такі масштабні розкрадання і чи могла мати корупційний відсоток від незаконних махінацій.

У документі, який опинився в розпорядженні ЗМІ, йдеться, що стосовно Анатолія Урбанського розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Приводом для початку кримінального провадження щодо Анатолія Урбанського стали заяви ГО "Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів" і ГО "Час народу".

Анатолій Урбанський

У своїх зверненнях активісти громадських організацій наводять, на їхню думку, декілька прикладів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 464 800 600 гривень, а взагалі ж заявляють про розкрадання понад 660 млн гривень Урбанським, а також мером Ізмаїла Абрамченком Андрієм В'ячеславовичем.

"Протягом останніх років активістами нашої громадської організації було помічене суттєве зростання фактів порушення вимог чинного законодавства в сфері протидії корупції, фінансових зловживань і порушень бюджетного законодавства з боку публічних осіб Одеської області на чолі з головою Одеської обласної ради Урбанським Анатолієм Ігоровичем. Дії цих осіб призводять до розтрати та привласнення коштів державного та міського бюджетів. Це, щонайменше, завдає непоправної шкоди авторитету системи органів влади як Одеській області, так і України загалом", – йдеться в заяві про скоєння низки кримінальних злочинів.

У прийнятій ДБР заяві, яка виявилася в розпорядженні журналістів з печаткою правоохоронного органу, активісти навели приклади цинічного розкрадання грошових коштів. Так, за їхніми даними, кошти бюджету Одеської обласної ради по декілька разів виділялися на ремонт садочків і доріг, але ремонти так і не проводилися. Гроші, на думку заявників, виводилися на офшорні компанії Урбанського за корупційною допомогою мера Ізмаїла – Абрамченка Андрія В'ячеславовича, який, крім українського, має також громадянство Болгарії, де нібито володіє значною кількістю об'єктів нерухомості, які не вказані в його декларації.

"Надалі гроші з компаній-переможців тендерів Одеської обласної ради через підставні фірми переводилися на рахунки офшорних компаній, власником яких, за інформацією ЗМІ, безпосередньо є Урбанський Анатолій Ігорович, а саме: Jameson Global Limited (BVI); Kaalbye Ltd (острів Мен); Kaalbye Shipping International Ltd; Kaalbye Oil Services; Kaalbye Agency Services Ltd; Kaalbye Shipping Cyprus; Kaalbye Marine Service; LLC Kaalbye Yacht; Kaalbye Group Ltd (Панама); Kaalbye Transport Ltd (Панама)".

Наведемо повний перелік звинувачень активістів на адресу Анатолія Урбанського у розкраданні бюджетних коштів на суму 464 800 600 гривень, які нібито через підставні фірми перейшли на рахунки голови Одеської обласної ради.

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Комсомольська, 16 б в с. Камишівка – 11 млн 400 тис. гривень у 2016 році. Реконструкція незавершеного будівництва загальноосвітньої школи по вул. І. Франка – 6 млн гривень у 2016 році. Щороку Урбанський переводить до 65 мільйонів гривень на нібито виконання інвестиційних проектів у місті Ізмаїл та Ізмаїльському районі.

Так, у 2016 році "витрати" на нібито виконання інвестиційних проектів у місті Ізмаїл та Ізмаїльському районі досягли 66 млн 817 тис. гривень; у 2017-му – 65 млн 823 тис. гривень; у 2018-му – 74 млн 675 тис. 100 гривень.

Реконструкція незавершеного будівництва загальноосвітньої школи по вулиці Івана Франка в місті Ізмаїл під спортивну школу в 2017 році обійшлася бюджету в 5 млн гривень, однак фактично так і не була проведена. Капітальний ремонт ДНЗ №17 "Світлячок" по вул. Нахімова, 441 в місті Ізмаїл Одеської області коштував бюджету 4 млн 507 тис. 900 гривень, але також фактично не був здійснений. Крім того, в 2017 році у загадковий спосіб був нібито проведений капітальний ремонт дороги по вул. Некрасова і вул. Східній у місті Ізмаїл, що обійшлося бюджету в 15 млн гривень, але дорога перебуває у поганому стані.

У 2018 році був проведений ще один нібито капітальний ремонт тієї ж дороги по вул. Некрасова і вул. Східній у місті Ізмаїл, що обійшлося бюджету в додаткових 10 млн гривень

Так, за два роки було вкрадено фактично 25 млн гривень на одному відрізку автошляху.

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Белявської міської дитячо-юнацької спортивної школи 140 млн гривень. У 2018 році зросла фінансова підтримка непрацюючого КП "Аеоропорт Ізмаїл", яка досягла 2 млн 258 тис. 600 гривень, а в 2019-му – 3 млн 319 тис. гривень. Готуючись до виборів, Урбанський в незаконний спосіб заволодів 50 млн гривень, які були виділені як субвенції, але соціально-економічний розвиток Ізмаїла і 10 млн гривень – як субвенції на соціально-економічний розвиток Ізмаїльського району.

Активісти впевнені, що незаконно отримані кошти Урбанський легалізував через власні підприємства ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" і ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс";

Активісти громадських організацій цікавляться, чи могла попередня влада служити прикриттям у схемах глави Одеської обласної ради?

"Займаючи посаду глави Одеської обласної ради, Урбанський Анатолій Ігорович за кожного зручного випадку підкреслено демонстрував свою наближеність до колишньої влади, використовуючи це як своєрідний захист. Враження від цього, помножене на піар у ЗМІ під час публічних заходів і зустрічей, мало попередити будь-якого небайдужого про те, що не варто вступати з Урбанським у протистояння", – повідомляють активісти громадських організацій.

За підрахунками активістів, у період із 2015-2019 рр. Одеською обласною радою було виділено 2,2 млрд грн на Ізмаїльський район, приблизно 30-40% (більше 660 млн грн) із яких були присвоєні безпосередньо Урбанським А. І. та його найближчим оточенням.

Ми зв'язалися з місцевими кореспондентами, які підтвердили, що зазначені факти мали місце. Крім того, представники регіональних ЗМІ говорять, що у всіх цих темних схемах голові Одеської обласної ради допомагали також "місцеві князьки". Йдеться про секретаря міської ради Ізмаїла Сергія Георгійовича Чмигу, а також міського депутата Андрія Анатолійовича Литвина.

Заявники впевнені, що кошти виводилися не лише через афілійовані з Урбанським компанії, але й легалізувалися шляхом придбання криптовалюти.

За статтею, яку правоохоронці інкримінують Урбанському, главі Одеської обласної ради може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. Крім того, в діях Урбанського активісти вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 1 ст. 368 КК України.

Журналісти стежитимуть за розвитком подій у цій резонансній справі.

