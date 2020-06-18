ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Кирило Лютий Політика 23:20, 18.06.2020 Оновлено: 23:36, 18.06.2020

Державне бюро розслідувань проводить слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадових осіб, спрямованих на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".

Про це повідомив представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко, передає "Укрінформ".

"6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою вірян Київського патріархату УПЦ на незаконні дії низки вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ", – заявив він.

Потім справу СБУ було передано для розслідування в ДБР, додав Білоусенко.

Напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко також заявив, що проти нього порушили справу через те, що держава отримала Томос.

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня Печерський районний суд Києва повинен був обрати запобіжний захід Порошенку в справі про нібито порушення при призначенні заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Однак засідання перенесли на липень.

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