ДБР підтвердило відкриття справи проти Порошенка через Томос

Митрополит Епіфаній і Петро Порошенко. Фото з Facebook Епіфанія

Державне бюро розслідувань проводить слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадових осіб, спрямованих на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".

Про це повідомив представник пресслужби ГБР Максим Білоусенко, передає "Укрінформ".

"6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою вірян Київського патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ", – заявив він.

Потім справу СБУ було передано для розслідування в ГБР, додав Білоусенко.

Напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко також заявив, що проти нього порушили справу через те, що держава отримала Томос.

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня Печерський районний суд Києва повинен був обрати запобіжний захід Порошенку в справі про нібито порушення при призначенні заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Однак засідання перенесли на липень.