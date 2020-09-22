ДБР отримало нового керівника: що про нього відомо

Олексій Сухачов став новим виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

Відповідна інформація з'явилася на сайті ДБР. У серпні 2020 року Сухачов був призначений заступником директора відомства.

У біографії нового керівника ГБР зазначено, що з 2017 по 2019 рік він працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. Потім два роки проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.

В.о директора ГБР є заслуженим юристом України, доктором юридичних наук. Сухачов закінчив юридичну академію у Харкові.

В останній декларації Сухачева видно, що він не володіє ні квартирою, ні будинком. При цьому має право безоплатного користування в квартирі Баєвої Галини.

У власності нового керівника ДБР є автомобіль Toyota Camry, вартість якого згідно з декларацією, становить 226 тисяч гривень. Його дружина Олена володіє машиною марки Lexus, ціною в 420 тисяч гривень.

На банківських рахунках у подружжя зберігається 39 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень.

Відзначимо, що раніше ДБР очолював Олександр Соколов. Зараз він повернувся на посаду заступника директора бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, заступник голови Офісу президента України Олег Татаров, який відповідає за правоохоронний напрямок, може стати керівником Державного бюро розслідувань.