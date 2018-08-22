Украинское ФБР, как иногда называют Государственное бюро расследований, успело здорово напугать авторитетных воров. Еще только формируют штат, работать не начали, а вредной джинсы в СМИ выше головы. Вот это я понимаю – сумели напугать. НАБУ такого ажиотажа никогда не вызывало. Переходим от эмоций к фактам. ГБР начнет работать в сентябре и все важные дела переходят в его компетенцию. Кому-то хвостик прижмут очень крепко – и никакие статьи с высосанным компроматом не помогут. Вор должен сидеть в тюрьме. Все, никаких исключений и уточнений.

Итак, что сейчас по факту имеем? Тонны негатива в СМИ по поводу нового Бюро, которое еще даже не заработало. И ГБР обратилось к украинским СМИ с просьбой не порочить его сотрудников. Да, такая вот реакция на поток заказных материалов, порочащих претендентов на должности руководителей департаментов Бюро, отобранных конкурсной комиссией. На своем официальном сайте ГБР разместило заявление, в котором "осуждает любые заказные информационные кампании, тем паче те, которые преследуют цель дискредитировать человека — его достоинство, репутацию и личную жизнь". Никто никому не угрожает. Но вдруг можно разбудить совесть? Тем паче, очень легко отследить исполнителей. В заявлении отмечается, что порочащие директора Бюро Романа Трубу, его заместителей, участников конкурсов и членов конкурсных комиссий материалы "появляются на одних и тех же информационных ресурсах и не получают широкого распространения. Тем не менее, они носят системный характер и дискредитируют новый правоохранительный орган".

Давайте тут список оставим, чтобы потом не возвращаться. Конкурсная комиссия ГБР отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов Бюро:

• Директор территориального управления в Киеве — Руслан Марчук. Он работает в полиции.

• Директор территориального управления в Краматорске — Артем Матвеев.

• Директор территориального управления во Львове — Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области.

• Директор территориального управления в Мелитополе — Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

• Директор территориального управления в Николаеве — Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка.

• Директор территориального управления в Полтаве — Владимир Тимошко.

• Директор территориального управления в Хмельницком — Сергей Палатов.

• Руководитель первого управления организации досудебных расследований — Евгений Шевцов. Он работает в полиции.

• Руководитель второго управления организации досудебных расследований — Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

• Руководитель третьего управления организации досудебных расследований — Артем Бугаец.

• Руководитель управления информационно-аналитической разведки — Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.

• Руководитель управления оперативных разработок — Владимир Криволапов.

• Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований — Сергей Житник. Он работает в полиции.

• Руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Ранее он работал в СБУ.

• Руководитель управления обеспечения деятельности — Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.

• Руководитель управления кадровой работы и государственной службы — Виталий Француз.

• Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций — Андрей Багров. Работает в Нацполиции.

• Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий — Александр Яковлев.

• Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер — Денис Луцык.

• Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.

• Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.

• Руководитель управления специального назначения — Андрей Калашник.

• Начальник отдела внутреннего аудита — Петр Божевский. Он работает в СБУ.

• Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения — Александр Коваль.

• Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ — Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

• Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля — Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

Все эти люди прошли множество проверок, включая проверку на детекторе лжи, и были отобраны из более, чем 5 тысяч кандидатов. Вполне логично, что среди этих 5 тысяч человек нашлись недовольные итогами конкурса. И одним из инструментов в борьбе за то, чтобы эти итоги были пересмотрены, они избрали грязную информационную кампанию. В чем только не обвиняли кандидатов на должности и руководителей ГБР! Это и коррупция, и сокрытие доходов в декларациях, и даже сепаратизм. Был даже явно фейковый материал, об "интервью" одного из кандидатов на должность французскому информагентству. Правда в самом "интервью" фамилия кандидата была подана в трех разных транскрипциях, что явно свидетельствует о том, что оно фальшивое. На поверку все эти обвинения оказываются мыльными пузырями. Однако они заставляют ГБР тратить время и ресурсы на проверку откровенных домыслов. Ведь, как сказано в уже упомянутом заявлении Бюро, новый правоохранительный орган "не игнорирует ни одного такого сюжета, а также постоянно анализирует свою работу и готов к сотрудничеству со СМИ".

Кроме того, от заказных кампаний страдают невинные люди — члены семей кандидатов на должности. Поскольку ГБР в своем заявлении просит не порочить своих сотрудников, я не буду повторять обвинения в адрес членов семей претендентов. Там хватает ужастиков. Жену одного из кандидатов назвали сепаратисткой, имеющей бизнес в России. Жену другого — создателем конвертационного центра времен Януковича. Сестру и мать одного из руководителей ГБР обвинили в незаконном ведении бизнеса, на самом деле, принадлежащего этому самому руководителю…

Цель у всех этих материалов одна — опорочить ГБР еще до начала работы. Ведь ГБР будет заниматься расследованием преступлений, совершенных чиновниками самого высокого уровня. И многим из них есть, чего бояться. Поэтому они всеми силами пытаются "протолкнуть" в Бюро своих людей вместо профессионалов, отобранных конкурсной комиссией. А заодно — затянуть процесс начала работы ГБР, чтобы успеть скрыть улики против себя.

Очевидно, что директор ГБР Роман Труба и его заместитель Ольга Варченко это прекрасно понимают. А потому делают все возможное, чтобы Бюро заработало уже в сентябре — как это и было обещано. И, даст Бог, будут работать, как ветеринары. То есть лечить болезнь, не реагируя на крики, вопли и попытки вырваться и ускакать в степь.