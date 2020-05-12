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12 травня • оновлено в 20:13
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"Даю в лізинг", "Сосну в подарунок": нардепи вирішили захистити українців від дискримінації в рекламі

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Народні депутати розробили законопроєкт №3427, який вносить зміни до закону "Про рекламу", щоб посилити відповідальність за дискримінацію за статевою ознакою.

Про це повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook. За її словами, проект закону був підписаний кількома десятками нардепів з різних фракцій і груп.

"Оголена дівчина закликає купувати бетон, "Даю в лізинг", "Сосну в подарунок"... Бачили подібну рекламу? Сподіваюся, більше не побачите! Ми з колегами з МФО "Рівні можливості" ініціювали законопроект №3427 про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі", – написала Кравчук.

"Даю в лізинг", "Сосну в подарунок": нардепи вирішили захистити українців від дискримінації в рекламі

Вона пояснила, що деякі рекламодавці використовують в гаслах непристойні жарти, які висміюють приналежність до певної раси, релігії або статі.

"Нам соромно за деяких рекламодавців, які не гребують об'єктивуванням жінок і чоловіків та відвертими образами цілих спільнот. Оголене тіло, непристойні порівняння і жарти, висміювання приналежності до певної раси або релігії, знущання над людьми з інвалідністю – мені не хочеться, щоб це вважалося нормою в нашому суспільстві", - пояснила депутат.

У законопроєкті парламентарі пропонують:

  • чітко визначити поняття "дискримінаційна реклама" і "дискримінаційна реклама за ознакою статі";

  • удвічі збільшити штрафи для порушників;

  • підвищити рівень захисту прав споживачів реклами.

"Впевнена, що толерантна і гендерно чутлива реклама сподобається українцям набагато більше, ніж огидні жарти "нижче пояса". І виробники товарів і послуг від законодавчих змін тільки виграють", – додала Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування заборони виробництва і пропаганди георгіївської стрічки.

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Автор
Гліб Іванов
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
с девченками реклама интереснее.а шо,голых мужиков в рекламу теперь совать будут?
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Лютая Сатаней
Лютая Сатаней
Им заняться больше нечем?
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