''Давно про секс не писав'': як веде Facebook новий міністр юстиції Малюська

Новим міністром юстиції в Україні став 21 номер партії "Слуга народу" Денис Малюська.

Він відомий як фахівець у сфері регулювання підприємницької діяльності, судових спорів та державного управління. В офіційній біографії зазначено, що Малюсці 38 років і народився він у Дунаївцях Хмельницької області.

Навчався на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка. У 2012-2016 роках — у Лондонському університеті.

Денис Малюська

Спеціаліст із розвитку приватного сектора Групи Світового банку Міжнародної фінансової корпорації. Був обраний заступником голови правління BRDO/World Bank Group — незалежного неурядового експертно-аналітичного центру.

До слова, директором офісу BRDO в Україні донедавна був обраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Сам же Малюська активно веде сторінку у Facebook, де виставляє дуже цікаві фотографії і публікує власні думки. Наприклад, у липні 2018 року він написав замітку про секс.

"Щось я давно про секс не писав. У Шекспіра є сонет, у якому акцент зроблений на "місце, яким чоловіки зазвичай пишаються"(с). До того ж у кінці сонета від цього "Місця" йде навіть пряма мова: "Her 'love , "for whose dear love I rise and fall".

Денис Малюська Facebook: Denis Malyuska

Ну а ось і цитата українською (правда, пряма мова в перекладі Дмитра Павличка була, на жаль, втрачена):

Кохання не знає докорів сумління,

Хоча, звичайно, совість — це її дитина.

Облуднице, мої гріхопадіння —

Ява твого гріховного життя... — пише він на своїй сторінці.

Також, судячи з профілю в соціальній мережі, Денис одружений, виховує 4 дітей. У нього на сторінці досить багато сімейних фотографій.

Facebook: Denis Malyuska

Був новообраний член Кабміну і на всім відомому тренінгу у Трускавці. Там він разом із колегами з команди "Слуги народу" 7 днів проходив інтенсивний курс навчання під керівництвом ще одного члена Кабміну, міністра економіки Тимофія Милованова.

Тренінг у Трускавці Facebook: Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На сайті Верховної Ради опублікували результати поіменного голосування за новий склад Кабінету міністрів України.

У мережі висміяли новообраного народного депутата України від "Слуги народу", засновника клініки "Борис" і позаштатного радника президента Михайла Радуцького. Ажіотаж розгорівся навколо його нецензурного листування під час пленарного засідання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!