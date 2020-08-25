Ексзаступник генпрокурора провів два тижні в реанімації через коронавірус

Колишній заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе переніс важку форму COVID-19 і провів два тижні в реанімації.

Про це український юрист, один із лідерів партії "Рух нових сил" розповів на своїй сторінці у Facebook. Як зазначив Сакварелідзе, багато знайомих запитували, куди він зник. Політик відповів, що місяць лежав у лікарні через коронавірус.

Сакварелідзе подякував медикам, які, як сказав він, витягли його із вкрай важкого стану. "У цей нелегкий час ви – справжні герої!" – написав ексзаступник генпрокурора.

Він також сказав спасибі всім близьким і друзям, які були поруч. "Хочу побажати всім, хто зіткнувся з цією жахливо підступною хворобою, сил і швидкого одужання", – написав політик.

Він побажав якнайшвидшого одужання хворій на COVID-19 Юлії Тимошенко, назвавши лідерку "Батьківщини" "особливою жінкою".

"Ви сильніші за хворобу й її теж обов'язково переможете", – звернувся він до народної обраниці.

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