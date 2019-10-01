"Давали двічі героя": Рубан розповів, як готували замах на Савченко

Командування одного з українських спецполків отримувало наказ на ліквідацію екснардепки Надії Савченко.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив колишній керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

"Я контактував із багатьма офіцерами. Мені передзвонили і сказали, що командир одного зі спецполків отримав команду на ліквідацію Надії Савченко. Я посміявся, взяв до відома, передав Надії. Вона сказала, що до неї надходять подібні сигнали, а потім, через три місяці, у неї з'явився водій з тих, хто служить у цьому спецполку", – розповів він.

Також Рубан розкрив деталі можливого замаху на Савченко.

"На мене вийшли офіцери і сказали, що було наказано ліквідувати нас при переїзді з Савченко через кордон, коли ми їздили в колонію. Вони так ще сказали дослівно: "Команда – зробити Савченко двічі героєм, її посмертно і тебе заодно посмертно героєм. І ми запізнилися там на 15 хвилин, ви вже поїхали". А виходили ми через інший "коридор". Не встигли. Ну, я припинив ці "безбаштові" поїздки", – повідомив Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве із арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольної території Донбасу.

В ніч з 15 на 16 квітня 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив звільнити з-під варти Володимира Рубана і Надію Савченко просто у залі судових засідань.

Коментуючи інформацію про те, що нібито Рубан втік до Польщі, помічник голови ДПСУ Олег Слободян сказав : "Наразі ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Звісно, ми будемо її перевіряти, але дані про перетин кордону третіми особами ми не можемо розголошувати, навіть якщо це стосується Володимира Рубана".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!