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1 жовтня • оновлено в 16:27
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"Давали двічі героя": Рубан розповів, як готували замах на Савченко

6.8т Читати матеріал російською

Командування одного з українських спецполків отримувало наказ на ліквідацію екснардепки Надії Савченко.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив колишній керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

"Я контактував із багатьма офіцерами. Мені передзвонили і сказали, що командир одного зі спецполків отримав команду на ліквідацію Надії Савченко. Я посміявся, взяв до відома, передав Надії. Вона сказала, що до неї надходять подібні сигнали, а потім, через три місяці, у неї з'явився водій з тих, хто служить у цьому спецполку", – розповів він.

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Також Рубан розкрив деталі можливого замаху на Савченко.

"На мене вийшли офіцери і сказали, що було наказано ліквідувати нас при переїзді з Савченко через кордон, коли ми їздили в колонію. Вони так ще сказали дослівно: "Команда – зробити Савченко двічі героєм, її посмертно і тебе заодно посмертно героєм. І ми запізнилися там на 15 хвилин, ви вже поїхали". А виходили ми через інший "коридор". Не встигли. Ну, я припинив ці "безбаштові" поїздки", – повідомив Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Надія Савченко Володимир Рубан
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Страна террорист, чего ожидать.
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