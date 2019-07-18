"Давайте Кубань": Зеленському порадили не поспішати з "паспортною" відповіддю Путіну

Пропозицію президента України Володимира Зеленського видавати паспорти етнічним українцям із "дружніх країн" треба опрацювати на законодавчому рівні та оцінити всі ризики.

Про це заявив у ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

"Мені не здається, що це така проста проблема. Коли я чую, що "давайте Кубань"... Просто нагадаю, що офіційно в Росії, по-моєму, живе кілька мільйонів метричних українців. Але чи є вони українцями – це ще питання", – наголосив Гримчак.

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За його словами, треба законодавчо затвердити: коли, як і на яких підставах громадянство України можуть отримати громадяни інших держав.

"Доручення, яке президент дав МЗС, треба унормувати не якимось указом чи постановою Кабміну. Це треба робити законодавчо. Але слід оцінювати ризики, які є на сьогодні", – зазначив чиновник МінТОТ.

Також Гримчак звернув увагу, що деякі люди отримують громадянство РФ, але зберігають українські паспорти.

"Хоча начебто, коли береш громадянство (Росії. – Ред.), вимагають відмовитися від громадянства України – але це не точно. Думаю, більшість людей збереже український паспорт, особливо з огляду на безвіз", – припустив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донбасу, а не тільки непідконтрольних Україні районів "Л/ДНР".

Президент України Володимир Зеленський засудив рішення Путіна. У відповідь він доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини".

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