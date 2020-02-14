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14 лютого • оновлено в 18:26
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"Давайте інтим, не зупиняйтеся!" Малюська показав відверте листування з дружиною

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Міністр юстиції України Денис малюська опублікував на сторінці в Facebook особисту переписку зі своєю дружиною Людмилою Рабчинською.

"Саме так виглядає і цим обмежується святкування Дня святого Валентина у шлюбі з чиновником", – написав він. При цьому на оприлюдненому скріншоті можна побачити його фото з повітряним поцілунком, а також аналогічний знімок у відповідь від його дружини.

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Сім'я Дениса Малюськи

Сім'я Дениса Малюськи

"24"

Також на знімку можна помітити, що дружина в телефоні у Малюськи підписана "Розумничка".

"Давайте інтим, не зупиняйтеся!" Малюська показав відверте листування з дружиною

Facebook Дениса Малюськи

Не всі користувачі оцінили цю зворушливу спробу чиновника. "Ви не вважаєте, що виставляючи своє особисте життя напоказ, ви шкодите своєму іміджу?" – запитали деякі в коментарях.

При цьому телеведучий Володимир Петров з іронією написав: "Дуже цікаве ваша особисте життя. Давайте інтимне відео, не зупиняйтеся!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська опублікував дивне фото, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж через можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука після скандалу з плівками.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
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