Дав три місяці: Зеленський висунув ультиматум главам НАБУ і САП

У Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури є три місяці, щоб довести свою ефективність.

Інакше президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про повне "перезавантаження" цих органів, повідомив в ефірі "112 Україна" заступник голови АП Руслан Рябошапка.

НАБУ і САП повинні задовольнити очікування громадян справедливості і покарати осіб, замішаних в гучних корупційних скандалах, зокрема і з "Укроборонпромом".

"Якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи в парламент, і парламент буде ухвалювати рішення про можливе "перезавантаження" одного або двох антикорупційних органів, в залежності, хто не впорається зі своїм завданням", – зазначив Рябошапка.

Ілюстрація

За його словами, такий своєрідний ултіматум Зеленський висунув керівникам НАБУ Артему Ситнику і САП Назару Холодницькому під час їхньої спільної зустрічі 31 травня.

Як писав OBOZREVATEL, на цій зустрічі обговорювали поліпшення взаємодії антикорупційних органів і пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи.

Зеленський зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність.

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