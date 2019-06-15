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Дав три місяці: Зеленський висунув ультиматум главам НАБУ і САП

15.4тЧитати матеріал російською

У Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури є три місяці, щоб довести свою ефективність.

Інакше президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про повне "перезавантаження" цих органів, повідомив в ефірі "112 Україна" заступник голови АП Руслан Рябошапка.

НАБУ і САП повинні задовольнити очікування громадян справедливості і покарати осіб, замішаних в гучних корупційних скандалах, зокрема і з "Укроборонпромом".

Новини
Дав три місяці: Зеленський висунув ультиматум главам НАБУ і САП

"Якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи в парламент, і парламент буде ухвалювати рішення про можливе "перезавантаження" одного або двох антикорупційних органів, в залежності, хто не впорається зі своїм завданням", – зазначив Рябошапка.

Ілюстрація

Ілюстрація

За його словами, такий своєрідний ултіматум Зеленський висунув керівникам НАБУ Артему Ситнику і САП Назару Холодницькому під час їхньої спільної зустрічі 31 травня.

Як писав OBOZREVATEL, на цій зустрічі обговорювали поліпшення взаємодії антикорупційних органів і пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи.

Зеленський зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність.

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Особи
Володимир ЗеленськийАртем Ситник
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрим на рожи на фото - и понимаем - ничего не поменяется! А эти две свиньи потом будут судиться до конца срока Зе!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Свинарчукам бл... ть пиз.... ц. Петя в ах... те.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Валерьевич Валерий, дурачок - ты не на паРРаше! Пшел вон, скот одичалый! Бегом, ничтожество! Вон, Кац вонючий!
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Собчишин Надія
Собчишин Надія
пан ситник крав гроші і буде красти далі. жодні часові рамки йому не допоможуть. він справу артемсолі закрив за 500 тисяч гривень, про шо викажете
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