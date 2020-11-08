У Борисполі призначили дату виборів після смерті мера від COVID-19
Анатолій Федорчук був міським головою Борисполя з 2006 року
На місцевих виборах 2020-го балотувався від партії "Наш край"
18 жовтня Федорчук був госпіталізований у важкому стані в Переяславську лікарню
Повторні вибори мера Борисполя (Київська область) заплановано на 27 грудня.
Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців. Нагадаємо, перевибори призначені у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг під час голосування 25 жовтня.
Згідно з інформацією Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів для п'яти різних округів:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ, помер 28 жовтня від коронавірусу. Оголошення результатів голосування він не дочекався.
Федорчуку було 60 років. 26 листопада йому б виповнився 61 рік.
Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу в місті призначили повторні вибори мера.