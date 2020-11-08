У Борисполі призначили дату виборів після смерті мера від COVID-19

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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  • Анатолій Федорчук був міським головою Борисполя з 2006 року

  • На місцевих виборах 2020-го балотувався від партії "Наш край"

  • 18 жовтня Федорчук був госпіталізований у важкому стані в Переяславську лікарню

Після смерті мера в Борисполі проведуть повторні вибори

Повторні вибори мера Борисполя (Київська область) заплановано на 27 грудня.

Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців. Нагадаємо, перевибори призначені у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг під час голосування 25 жовтня.

Згідно з інформацією Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів для п'яти різних округів:

Скріиншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ, помер 28 жовтня від коронавірусу. Оголошення результатів голосування він не дочекався.

  • Федорчуку було 60 років. 26 листопада йому б виповнився 61 рік.

  • Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу в місті призначили повторні вибори мера.

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