У Борисполі призначили дату виборів після смерті мера від COVID-19

Повторні вибори мера Борисполя (Київська область) заплановано на 27 грудня.

Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців. Нагадаємо, перевибори призначені у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг під час голосування 25 жовтня.

Згідно з інформацією Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів для п'яти різних округів:

Як повідомляв OBOZREVATEL: