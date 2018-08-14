Даркнет: там, де злочинці почуваються у безпеці

Два гучні процеси цього літа збурили німецьке суспільство. В обох випадках йшлося про звинувачення у педофілії, а інструментом злочинців був даркнет. Виходить, що анонімний інтернет - зло?На початку серпня в Німеччині розпочалися одразу два кримінальних процеси за звинуваченням у педофілії. І в першому, і в другому випадку злочинці використовували можливості даркнету - тіньового сектору інтернету, який допомагав їм залишатися безкарними.

Звинувачення у педофілії та зв'язок із даркнетом

2 серпня перед земельним судом міста Лімбург постали четверо чоловіків, яких обвинувачують у створенні одного з найбільших сайтів для педофілів Elysium. На момент його виявлення в червні 2017 року на ньому вже було зареєстровано понад 90 тисяч користувачів. До цього сайт Elysium протягом півроку працював в тіньовому сегменті інтернету - даркнеті.

А 7 серпня у Фрайбурзі був винесений вирок у справі щодо сексуального насильства над хлопчиком, якому нещодавно виповнилося 10 років. Мати дитини та її цивільний чоловік були засуджені до тривалого тюремного ув'язнення. Суд вирішив, що у справі достатньо доказів того, що мати та її співмешканець не лише самі неодноразово ґвалтували дитину, але й протягом двох років пропонували хлопчика іншим чоловікам для сексу за гроші через портал Elysium.

"Інтернет стає головним місцем злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством", - заявив на початку лютого під час Європейського поліцейського конгресу в Берліні уповноважений федерального уряду Німеччини з питань боротьби з сексуальним насильством над дітьми Йоганнес-Вільгельм Реріґ (Johannes-Wilhelm Rörig). А тіньовий сегмент інтернету даркнет, як він стверджує, вже давно "став притулком для найбільш доконаних злочинців".

Зашифрований інтернет

Даркнет - це анонімна та неконтрольована частина інтернету, що недоступна звичайним пошуковим системам на кшталт Google. Він працює децентралізовано, доступ до нього здійснюється через спеціальні браузери, такі як Tor. Вони маршрутизують зашифровані повідомлення через декілька серверів, щоб замаскувати локацію користувача. Таким чином користувачі можуть зберігати практично повну анонімність. Крім того, виходить, що фактично в один і той самий час може існувати не один, а безліч даркнетів.

На цьому шляху є і додаткові перешкоди: нових користувачів мають порекомендувати так звані "перевірені" користувачі або особи з особливим привілейованим статусом. Усе це ще більше ускладнює для правоохоронних органів спостереження за даркнетом.

Наркотики, зброя та послуги хакерів

Основним засобом розрахунку в даркнеті є криптовалюти, такі як біткоін, що також забезпечує анонімність сторін. Завдяки цьому даркнет може існувати практично автономно.

Британець Джеймі Бартлетт, один з провідних фахівців у світі у галузі впливу сучасних технологій на суспільство, активно досліджував даркнет і порівнював його роботу з роботою мережевих торговельних майданчиків. За словами Бартлетта, даркнет за своєю функціональністю ні в чому не поступається сучасним сайтам електронної торгівлі та повністю орієнтований на потреби покупців, включаючи відгуки клієнтів.

"Насамперед майданчики даркнету використовуються для торгівлі наркотиками. Щороку на подібних сайтах здійснюються десятки чи навіть сотні тисяч таких угод. Оплата проводиться біткоінами. Потім товари доставляються за вказаною адресою - як звичайні речі, придбані на Amazon чи Ebay. Єдина відмінність полягає в тому, що в цьому випадку все відбувається анонімно", - пояснює Бартлетт.

У тіньовому інтернеті вільно продається зброя, а також найрізноманітніші нелегальні послуги: наприклад, там можна взяти в оренду мережевих ботів або замовити кібератаку у професійних хакерів. Якщо комусь потрібні лише окремі інструменти для такої атаки, у даркнеті можна придбати комп'ютерні віруси та інше шкідливе програмне забезпечення.

Приваблива анонімність даркнету

За словами представника Центрального відомства боротьби з кіберзлочинністю франкфуртського прокурора Ґеорґа Унґефука (Georg Ungefuk), тіньовий інтернет принципово не змінив злочинний світ, проте розширив його можливості. "Це стосується всіх сфер, але особливо - дитячої порнографії", - розповів Унґефук в інтерв'ю DW.

За словами експерта, який разом із іншими співробітниками відомства брав участь у розслідуванні справи про сайт для педофілів Elysium, даркнет приваблює ґвалтівників дітей ще й тому, що їм здається, що анонімність дозволить уникнути кримінального переслідування.

Крім того, користувачам - принаймні, на початкових етапах - не потрібно спеціальних навичок для роботи в даркнеті. "Ще в недалекому минулому майже на кожному майданчику в даркнеті був розділ так званої "техпідтримки", де пояснювалось, як дотримуватися запобіжних заходів, як направити хибним слідом співробітників правоохоронних органів і як загалом дотримуватися анонімності", - пояснює Унґефук.

Світла сторона даркнету

При цьому слід розуміти, що даркнет - це не лише інструмент злочинців та торгова площадка кримінального світу. Анонімність цього сегменту інтернету дає можливість безпечно спілкуватися людям, які живуть в країнах, де існують політичні переслідування і відсутня свобода слова. А також в країнах, де люди, після викриттів Едварда Сноудена щодо тотального і неконтрольованого стеження з боку спецслужб, шукають нові можливості для анонімного спілкування.

Опозиційні рухи в усьому світі використовують преваги браузера Tor. В 2011 році проект Tor Project, який забезпечує та обслуговує роботу однойменного браузера, був удостоєний премії суспільної значущості за 2010 рік від Фонду вільного програмного забезпечення (FSF).

"Tor забезпечив безцензурний доступ в інтернет майже 36 мільйонам людей у всьому світі, даючи їм можливість контролювати свою конфіденційність та анонімність", - сказано в обґрунтуванні присудження премії.

А в 2015 році проект Tor Project був підтриманий і МЗС ФРН. До речі, за допомогою легко встановлюваного браузера Tor можна виходити не лише в даркнет, а й в звичайний інтернет, зберігаючи при цьому анонімність. Втім, безпека має свою ціну: швидкість передачі даних при використанні Tor-браузера є набагато повільнішою.