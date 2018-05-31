Данилюк звинуватив Гройсмана, що Продан незаконно керує ДФС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк в листі до послів країнG7звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в тому, що нинішній в.о. керівника Державної фіскальної служби Мирослав Продан обіймає посаду незаконно.

Данилюк також повідомив, що попросив прем'єра подати в парламент прохання про його відставку з поста міністра фінансів.

Скан-копію листа опублікувала "Економічна правда" .

Так, у зверненні до західних партнерів України Данилюк повідомляє, що в.о. глави ДФС Мирослав Продан вже більше року перебуває на цій посаді незаконно.

"Він (Володимир Гройсман) заблокував призначення голови ДФС і його заступників. Вам відомо, що нинішній керівник ДФС (Мирослав Продан) дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Вже більше року він перебуває на посаді всупереч закону", - йдеться в листі.

Лист міністра фінансів України Олександра Данилюка послам G7 Економічна правда

Зі слів Данилюка, проблема корупції в Державній фіскальній службі не вирішена. "Ситуація в ГФС продовжує погіршуватися - корупція і прагнення до отримання особистої вигоди збільшуються", - пише він.

Також в листі Данилюк повідомив, що вже попросив прем'єра Гройсмана подати в парламент прохання про його відставку з поста міністра фінансів.

"Я запропонував прем'єр-міністру України подати до парламенту прохання про мою відставку", - резюмував він.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка , яка може закінчитися відставкою першого.

Після цього міністр фінансів написав листа послам країн "Великої Сімки", в якому навів виправдання, чому в Україні провалилася реформа УКРІНФОРМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.