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Данилюк заявив про прем'єрські амбіції

2.7тЧитати матеріал російською

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що не проти зайняти посаду прем'єр-міністра.

Таке одкровення прозвучало в інтерв'ю ТСН. На питання журналістки, чи цікавить його в перспективі посада глави уряду, Данилюк відповів ствердно.

"Не буду брехати, що мене це не цікавить", – сказав він.

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Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

"112"

При цьому він розповів про найближчі завдання на посту секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії. Я є ключовим координуючим органом. Стратегію розробляє РНБО. Як працюватимуть розвідки. Це теж системно розробляє РНБО. Енергетика, викликів дуже багато. Ядерна енергетика, станції які треба модернізувати. Газ, з 1 січня Україна може припинити бути транзитером. Ми втратимо 3 млрд доларів транзиту. Загроза геополітичної значущості", – пояснив Данилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данилюк також виступив за російську мову на Донбасі, підкреслив, що саме вонна повинна використовуватися в інформаційній війні проти Кремля.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
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Го Валентин
Го Валентин
В РНБО вже награвся?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нашли самого бездарного или может ещё пусть поищит Зе кого-то похуже? Бабу Ю можно. Она тоже спец по плохому управлению.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Данилюк молодец. Не то,что губастый тормоз "отец АТО" и "крыша Свинарчука'
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