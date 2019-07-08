Данилюк заявив про прем'єрські амбіції

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що не проти зайняти посаду прем'єр-міністра.

Таке одкровення прозвучало в інтерв'ю ТСН. На питання журналістки, чи цікавить його в перспективі посада глави уряду, Данилюк відповів ствердно.

"Не буду брехати, що мене це не цікавить", – сказав він.

Олександр Данилюк "112"

При цьому він розповів про найближчі завдання на посту секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії. Я є ключовим координуючим органом. Стратегію розробляє РНБО. Як працюватимуть розвідки. Це теж системно розробляє РНБО. Енергетика, викликів дуже багато. Ядерна енергетика, станції які треба модернізувати. Газ, з 1 січня Україна може припинити бути транзитером. Ми втратимо 3 млрд доларів транзиту. Загроза геополітичної значущості", – пояснив Данилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данилюк також виступив за російську мову на Донбасі, підкреслив, що саме вонна повинна використовуватися в інформаційній війні проти Кремля.

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