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10 березня • оновлено в 21:19
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Данилюк попередив Зеленського про небезпеку нового Кабміну

5.4т
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Президент України Володимир Зеленський не зможе впоратися зі своїми обов'язками, якщо буде виконувати функції, належні Кабінету міністрів.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, коментуючи слова президента, що він змушений виконувати функції "психолога, кризового менеджера, колектора і няньки".

"У мене було багато розмов з президентом ще влітку. Я в принципі розумію, що є певна політична реальність – президент, якого обрали 73%, його партія, яка називається" Слуга народу ", але носить ім'я президента. Нібито є вся відповідальність", – зазначив екс-секретар РНБО.

За його словами, для президента можливі два підходи.

"Перший – під це ім'я акумулювати всю відповідальність, щоб всі рішення приймав президент, тому що вся відповідальність на ньому. Я вважаю цей підхід абсолютно помилковим. Він призведе до того, що все розвалиться. Зрештою, сам президент втомиться і не зможе виконувати свої функції", – вважає Данилюк.

"Мені здається, ключова мета, користуючись таким мандатом і владою, це відбудувати сильну інституцію. Кабінет міністрів – найвищий орган виконавчої влади. Вони повинні мати бачення, що вони хочуть зробити. Вони повинні бути сформовані Верховною Радою і відповідати перед Верховною Радою, а не перед Офісом президента", – пояснив він.

За словами екссекретаря РНБО, президента не варто перевантажувати такими питаннями, щоб він міг більше фокусуватися на національній безпеці, на питаннях міжнародних відносин.

"Керувати з адміністрації апріорі неправильно. Це порушує принцип відповідальності. Є міністр, який ставить підпис, несе політичну відповідальність, навіть кримінальну. Він це повинен робити, усвідомлюючи, що це його рішення, а не нав'язане кимось, хто не несе ніякої відповідальності", – підкреслив Данилюк.

"Президент підтвердив, що він нетипові функції для себе виконує, і він від цього вже втомився. Відповіддю на це був би сильний Кабмін. Але президент не повинен сам його формувати, це не його функція. Тому що він знову буде відповідати, як за минулий Кабмін, так і зараз, за кожну людину", – додав він.

Данилюк попередив Зеленського про небезпеку нового Кабміну

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 4 березня, виступаючи у Верховній Раді, жорстко розкритикував Кабмін Олексія Гончарука. Президент заявив, що особисто був змушений втручатися в проблеми заборгованостей із зарплати.

Рада 4 березня відправила Гончарука у відставку, новим главою уряду був обраний віце-прем'єр Денис Шмигаль.

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Особи
Олександр Данилюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Зеленский не президент - это клоун, который сидит на стуле президента.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Глущенко Александр, В интервью журналу Гардиан он сидел не на стуле, а на столе да ещё не улыбался, а ржал, подняв морд... нет, подняв лицо в верх.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Зе не справится. А как в штатах президенты справляются - у них нет кабминов, и это правильно - прямым голосованием народ избрал и он отвечает за всё как исполнительная власть без гнилых отмазок, что это не в его компетенции. А этого горе-управленца и близко к органам власти даже сельсовета нельзя допускать.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...горе-управленца Данилюка...
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
шмыгаль не избран , а назначен, плана у него нет, министры тоже назначены, отвечать за них опять будет президент.Это сказка про белого бычка.Все идет по нисходящей спирали.Все хуже и хуже.Данилюк прав.Нужно менять подход в управлении.И зе нужно избавиться от промосковских шептунов.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Филимонов Игорь, Подход в управлении надо менять путем упразднения должности премьера, за все должен отвечать избранный президент.
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