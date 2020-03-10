Данилюк попередив Зеленського про небезпеку нового Кабміну

Президент України Володимир Зеленський не зможе впоратися зі своїми обов'язками, якщо буде виконувати функції, належні Кабінету міністрів.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, коментуючи слова президента, що він змушений виконувати функції "психолога, кризового менеджера, колектора і няньки".

"У мене було багато розмов з президентом ще влітку. Я в принципі розумію, що є певна політична реальність – президент, якого обрали 73%, його партія, яка називається" Слуга народу ", але носить ім'я президента. Нібито є вся відповідальність", – зазначив екс-секретар РНБО.

За його словами, для президента можливі два підходи.

"Перший – під це ім'я акумулювати всю відповідальність, щоб всі рішення приймав президент, тому що вся відповідальність на ньому. Я вважаю цей підхід абсолютно помилковим. Він призведе до того, що все розвалиться. Зрештою, сам президент втомиться і не зможе виконувати свої функції", – вважає Данилюк.

"Мені здається, ключова мета, користуючись таким мандатом і владою, це відбудувати сильну інституцію. Кабінет міністрів – найвищий орган виконавчої влади. Вони повинні мати бачення, що вони хочуть зробити. Вони повинні бути сформовані Верховною Радою і відповідати перед Верховною Радою, а не перед Офісом президента", – пояснив він.

За словами екссекретаря РНБО, президента не варто перевантажувати такими питаннями, щоб він міг більше фокусуватися на національній безпеці, на питаннях міжнародних відносин.

"Керувати з адміністрації апріорі неправильно. Це порушує принцип відповідальності. Є міністр, який ставить підпис, несе політичну відповідальність, навіть кримінальну. Він це повинен робити, усвідомлюючи, що це його рішення, а не нав'язане кимось, хто не несе ніякої відповідальності", – підкреслив Данилюк.

"Президент підтвердив, що він нетипові функції для себе виконує, і він від цього вже втомився. Відповіддю на це був би сильний Кабмін. Але президент не повинен сам його формувати, це не його функція. Тому що він знову буде відповідати, як за минулий Кабмін, так і зараз, за кожну людину", – додав він.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 4 березня, виступаючи у Верховній Раді, жорстко розкритикував Кабмін Олексія Гончарука. Президент заявив, що особисто був змушений втручатися в проблеми заборгованостей із зарплати.

Рада 4 березня відправила Гончарука у відставку, новим главою уряду був обраний віце-прем'єр Денис Шмигаль.

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