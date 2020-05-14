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15 травня • оновлено в 12:26
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Данилюк розкрив наслідки "бунту мерів" в Україні

14.4т
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Так званий бунт мерів в Україні з'явився через вакуум у центральній владі, проте це не призведе ні до чого доброго.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. Він зазначив, що управи на мерів-бунтівників знайти не вдасться.

"Я все ж за правильний баланс влади – центральна влада повинна якісно виконувати свої функції, а мери – свої. Якщо центральна влада не робить цього, утворюється вакуум, який хтось заповнює.

Напередодні місцевих виборів його стали заповнювати мери. Правильно це чи ні? Ну, вакуум – це завжди погано. Так що краще нехай його заповнять мери. Але насправді це неправильно", – зазначив Данилюк.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

112 Україна

Він навів у приклад ставлення до карантину через коронавірус у різних містах країни.

"Ми бачимо, що більшість киян дотримується вимог безпеки. Але ось мені недавно зателефонував знайомий з Одеси й розповів, що там відкриті літні майданчики, пляжі, люди не особливо напружуються, не носять маски. Тому в мене цілком логічне запитання: або в Києві все занадто жорстко, або в Одесі занадто м'яко. Загалом, щось тут не стикується...

Повинен бути все-таки уніфікований підхід. Ось у цьому питанні влада недопрацьовує. Адже ви сьогодні сіли в машину та поїхали в Одесу, а завтра до Львова", – сказав Данилюк.

Він додав, що "після перетягування каната" з мером Черкас, де, незважаючи на заборону влади скасували обмеження, глава МВС Арсен Аваков "спочатку погрожував, а потім заявив, що регулювання карантину має бути відповідальністю мерів".

"Але це в корені неправильно. Тобто влада злякалася, дала задню і хоче зберегти обличчя. І вона програє", – вважає колишній секретар РНБО.

"Що може зробити центр для помсти? Обмежити фінансування регіонів – підкоригувати фінансову децентралізацію. Місцева влада теж уразлива. Але я дуже не хотів би, щоб так сталося. Якщо Банкова буде себе так поводити, мери не здадуться. Україні не вистачало ще й такої війни. При цьому постраждає вся країна. Ще раз кажу, що кожен повинен займатися своєю справою. Порушення балансу ні до чого доброго не призведе", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Данилюк також вказав на кадрові проблеми президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
політика
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