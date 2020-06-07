Данилюк пояснив свій раптовий вихід з команди Зеленського: сам прийшов, сам пішов

Причиною відходу екссекретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка з команди президента Володимира Зеленського була незгода з новими підходами до державного управління.

Про це Данилюк розповів в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV. "Я сам прийшов і сам пішов", – підкреслив він.

За словами Данилюка, Зеленський будував систему, за якої вся державна влада фактично концентрується в його руках. "Я йому говорив, що це не тільки небезпечно для нього, а це дуже небезпечно для країни, тому що це робить країну слабшою", – зазначив екссекретар РНБО.

Він також був не згоден з підходом до формування нової Верховної Ради, де монобільшість розглядалася як "стадо баранів". "Хоча якість парламенту і не адекватна, але все одно це парламентсько-президентська республіка. І тому таке ручне управління Адміністрацією президента я не сприймав", – пояснив Данилюк.

І, нарешті, він бачив великі ризики у формуванні слабкого Кабінету міністрів.

"Саме через цю концентрацію влади я прийняв рішення піти", – резюмував Данилюк.

Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк заявив, що обіцянки Зеленського домогтися миру на Донбасі і заяви глави його офісу про існування плану "Б" можна трактувати як домовленості з Росією.