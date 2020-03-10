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10 березня • оновлено в 13:56
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Данилюк пояснив, чим загрожує Україні референдум щодо Донбасу

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У разі проведення в Україні референдуму щодо статусу Донбасу Росія може отримати контроль над усіма ключовими рішеннями української політики.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, коментуючи законопроект "Про всеукраїнський референдум", оприлюднений для обговорення на сайті Верховної Ради.

"Це дуже небезпечна тема, небезпечний інструмент... Думаю, всі розуміють, що можливості для маніпулювання такі, що запитають людей, але отримають те, що хочуть. Я до референдумів досить обережно ставлюся, тому що ми маємо вирости в культурі референдумів. Їх не так багато було ", – зазначив екс-секретар РНБО.

Данилюк навів приклад референдумів в європейських країнах: "Подивіться, наприклад, на Швейцарію. Там місцеві питання виносяться на місцевий референдум, вони виросли в цьому. Вони за стільки років вивчили, що якщо ухвалили якесь рішення, за нього відповідають... Якщо ми дивимося на Великобританію, де пройшов референдум щодо Brexit – там дуже багато було маніпуляцій. По-друге, британці не звикли до референдуму, не розуміли, що це таке. Дехто голосував не тому, що був за Brexit, а щоб показати – ось вам. А тепер їм з цим жити".

За його словами, в Україні зараз активно працює російська пропаганда, а патерналістські налаштовані люди не звикли до волевиявлення через референдум.

"Тому треба питати в людей, але я б дуже обережно ставився. Особливо коли це стосується таких питань, як статус Донбасу. Наслідком цього може бути, що ми втратимо можливість впливати на свій курс. Це хотіла зробити Росія свого часу – нас обмежити, щоб так звані "представники Донбасу" отримали свою "народну міліцію", а також вплив на ключові рішення всієї України", – заявив Данилюк.

Референдум щодо Донбасу: Данилюк назвав небезпеку для України

vchasnoua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній начальник Головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк розповів, що президент Володимир Зеленський розглядає запасний варіант врегулювання на Донбасі, який передбачає повну ізоляцію ОРДЛО.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
референдум Новини Донбасу Донбас ОРДЛО
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Демократия и референдум не совместимы)))
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