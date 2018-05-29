Данилюк почав авантюрну гру, але приречений на поразку - політолог

Міністр фінансів України Олександр Данилюк намагався шантажувати Кабінет міністрів в умовах переговорів з МВФ, щоб уникнути відставки або кримінального переслідування.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, повідомляє "Деловая столица" . Так, експерт прокоментував скандал з Данилюком на засіданні уряду минулого тижня і подальше перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабінету міністрів.

"Історія з несплатою податків несе для Данилюка значні ризики. Минулого року Генеральна прокуратура відкривала проти нього справу, потім її закрила. Якби міністра фінансів відправили за ґрати, це створило б проблему в стосунках з МВФ. Але оскільки у ГПУ на Данилюка був компромат, вони цим скористалися. І тепер Данилюк спеціально пішов на демарш, розраховуючи, що в умовах переговорів з МВФ було б ризиковано і контрпродуктивно його затримувати або звільняти... Історія з квартирою Данилюка (квартира в Великобританії вартістю близько 1 млн доларів, яка не внесена до декларації міністра) була відома давно, він був на гачку. Але Данилюк, мабуть, вирішив, що він розумніший за всіх і може шантажувати всіх. Це брак досвіду, можливо, психологічна проблема", - сказав Фесенко.

За словами експерта, тепер Данилюк свідомо "намагається зробити з себе жертву", а його демарш на засіданні Кабміну може бути спробою захиститися від кримінального переслідування.

"Але він тільки погіршує свою ситуацію. Фактично він поставив себе на межу війни. Він діє авантюристично. Користується тим, що зараз активна фаза переговорів з МВФ. І різко загострив відносини всередині Кабміну і з багатьма іншими. Ризики свого звільнення він різко збільшив. Він почав авантюрну гру, в якій приречений на поразку. За останні півтора роки він посварився практично з усіма. З президентською командою, яка його висунула на пост міністра, з профільним парламентським комітетом. Донедавна у нього були досить конструктивні відносини з прем'єр-міністром. І Гройсман його в багатьох ситуаціях прикривав. Але Данилюк захотів одноосібно контролювати Державну фіскальну службу. Хоча у нас ніколи міністри фінансів не контролюють одноосібно ДФС. При нинішній політичній і апаратній вазі Данилюка це нереально. А він цього захотів . І нарвався на конфлікт з людиною, яка його багато в чому захищала. Це величезна помилка Данилюка. Данилюк - це стара бабця біля розбитого корита, яка захотіла стати стовповою дворянкою, царицею, а потім і володаркою морською", - пояснив експерт.

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На думку політолога, Данилюк переграв сам себе, а його спроби "зображати з себе реформатора" закінчаться або звільненням, або добровільною відставкою.

"Закінчиться це або звільненням Данилюка, або його самостійною відставкою. Він переграв сам себе і наробив масу помилок. Всі заяви Данилюка за останні дні - це чистий піар. Він вдає з себе реформатора і борця з тими, хто цим реформам заважає. І він навмисно підвищує ставки, провокує конфлікт. Якщо Луценко висуне йому звинувачення, він скаже, що йому мстяться за те, що він виступав за справедливість, за те, щоб ДФС була підпорядкована Мінфіну і т.д. Насправді це не так, для нього це просто форма захисту ", - підсумував Фесенко.

Як повідомлялося,під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка, яка може закінчитися відставкою першого.

Причиною конфлікту стала вимога глави Мінфіну призначити йому п'ятого заступника, подання на якого було подане давно, і відмова прем'єр-міністра в цьому, повідомляє LB.ua, посилаючись на джерела в Кабміні.

Нагадаємо, Кабмін на закритому засіданні 23 травня перепідпорядкував УКРІНФОРМ безпосередньо уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларованої квартири в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.