Данилюк заявив, що Зеленський обрав не той шлях після перемоги на виборах

Президент України Володимир Зеленський приділяє більшу увагу тим справам, які невластиві главі держави. При цьому лідер українців відсунув питання національної безпеки на задній план.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

"На жаль, питання нацбезпеки так і не отримало належної пріоритетності. Тож виходить, що Зеленський надмірно фокусується на тих темах, які невластиві інституту президента: поточна економічна політика, соціальна", – повідомив він.

Данилюк і Зеленський

Данилюк пояснив, що Україна є парламентсько-президентською республікою, і при цьому Зеленський займається тими речами, які закріплені за Кабінетом міністрів.

"Президент має виконувати функцію лідера нації. І найперше займатися питаннями безпеки та міжнародної політики. Наразі необхідного балансу пріоритетів ще не досягнуто. І трапилося це через те, що ще влітку минулого року, коли формувалася команда, був обраний неправильний підхід. Вже тоді було вирішено побудувати піраміду відповідальності із Зеленським на чолі. Хитромудрі товариші втовкмачували йому, що тільки так і має бути, і він повинен ухвалювати всі рішення", – наголосив ексголова РНБО.

Нагадаємо, що 27 вересня 2019 року секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Данилюк розповів, як президент Дональд Трамп зірвав переговори США та України.

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