Данілов закликав ЦВК негайно оприлюднити результати місцевих виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Центральну виборчу комісію України вжити заходів до негайного встановлення та оприлюднення результатів голосування на місцевих виборах.

З відповідною заявою він звернувся у листі на ім’я голови ЦВК Олега Діденка, який опублікувала пресслужба РНБО. В ньому підкреслюється, що ЦВК в умовах нового виборчого закону "проводить значну роботу щодо забезпечення прав українських громадян обирати і бути обраними".

"Водночас апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів", – зазначив Данілов.

Він нагадав, що відповідно до календарного плану основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 8 серпня 2020 року №163, граничною датою встановлення результатів голосування з місцевих виборів визначено 6 листопада 2020-го.

Однак, зауважив секретар РНБО, станом на сьогодні (11 листопада. – Ред.), у певній частині територіальних округів відповідні результати так і не встановлено.

"Враховуючи наведене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії", – підсумував Данілов.

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