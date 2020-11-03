Данілов закликав суддів КС припинити шантажувати країну і піти у відставку
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данілов закликав суддів Конституційного суду України припинити шантажувати країну і подати у відставку.
Свою оцінку ситуації з Конституційним судом Данілов виклав в Facebook. За його словами, судді КСУ своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на ряд фундаментальних основ конституційного ладу в Україні, здійснивши спробу повалення конституційного ладу і зміни політичного курсу країни.
На його думку, подібні дії мають всі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.
"Тому раджу пану Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", – написав Данілов.
Він також підкреслив, що при ухваленні рішення Конституційний суд зазіхнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС і НАТО.
За словами секретаря РНБО, президент України Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов'язки, подавши до парламенту проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.
"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів і закордонних "спонсорів" повинно бути відпрацьоване в будь-якому випадку. Це шлях у прірву. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться", – підкреслив Данілов.
Крім того, він закликав суддів зберегти залишки честі і подати у відставку.
"Суспільну довіру до конституційного судочинства буде відновлено, і це завдання вже нового складу Конституційного суду", – підсумував секретар РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
Зі свого боку, у НАБУ назвали рішення суду "політичним". У відомстві переконані, що таким способом намагаються захистити окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.
Крім того, рішенням Конституційного Суду НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, потрібних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.
Без цієї перевірки неможливе призначення переможців місцевих виборів.
30 жовтня під КСУ відбулися масові протести.
Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив про загрозу конституційного перевороту.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за скандальним рішенням Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування цілком може стояти Росія.