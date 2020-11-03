Данілов закликав суддів КС припинити шантажувати країну і піти у відставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данілов закликав суддів Конституційного суду України припинити шантажувати країну і подати у відставку.

Свою оцінку ситуації з Конституційним судом Данілов виклав в Facebook. За його словами, судді КСУ своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на ряд фундаментальних основ конституційного ладу в Україні, здійснивши спробу повалення конституційного ладу і зміни політичного курсу країни.

На його думку, подібні дії мають всі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу пану Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді", – написав Данілов.

Він також підкреслив, що при ухваленні рішення Конституційний суд зазіхнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС і НАТО.

За словами секретаря РНБО, президент України Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов'язки, подавши до парламенту проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

"Наостанок хочу закликати: припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів і закордонних "спонсорів" повинно бути відпрацьоване в будь-якому випадку. Це шлях у прірву. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться", – підкреслив Данілов.

Крім того, він закликав суддів зберегти залишки честі і подати у відставку.

"Суспільну довіру до конституційного судочинства буде відновлено, і це завдання вже нового складу Конституційного суду", – підсумував секретар РНБО.

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