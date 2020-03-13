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13 березня • оновлено в 18:01
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Данілов відповів на скандал із Сивохом та націоналістами

4.7т
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йому прикро через інцидент, який трапився з його радником Сергієм Сивохом під час презентації Національної платформи єдності та примирення 12 березня в Києві.

Про це чиновник розповів у п'ятницю, 13 березня, на брифінгу в столиці. Данілов зазначив, що позиція Сивоха та РНБО можуть не збігатися, але це не підстава для побиття.

Скандал із Сивохом та націоналістами

Скандал із Сивохом та націоналістами

"Є позиція РНБО, є позиція секретаря РНБО, є позиція позаштатних радників. Сивохо є громадянином України, і у нього є право на власну позицію. Якщо його думка розходиться з іншими, то це не причина його бити чи штовхати. Ми всі українці, у кожного є своя позиція. Щодо вчорашнього інциденту, то мені прикро, що так вийшло", – пояснив глава РНБО.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення, яку представив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Після правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

Пізніше глава РНБО Олексій Данілов заявив, що його радник Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію Ради.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олекcій Данілов Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Коломийцев Виктор
Коломийцев Виктор
Сивохо или случайный человек в СНБО, или по заданию ФСБ запускает пробные шары для изучения реакции большинства населения Украины.Путин достаточно примитивный гоблин, для него любая попытка к примерению- это проявление слабости и лишний повод ужесточить свою позицию. Политика это не конкурс "веселых и находчивых" так-что г-ну Сивохе тут делать нечего.
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Коломийцев Виктор, Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Его позиция - это позиция врага! А врагов нужно уничтожать?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кульшин Владимир, А что со статусом РФ в трёхсторонней группе?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Этот Сивоха несчастный,ели на ногах держится а на платформу лезет. Сидел бы дома,на диете,и не плямкал своей большой пастью. Националисты принесли власть на блюдечке Зеле с Сивохой,теперь те окрылились и говотрят:дальше действовать будем мы,а вы патриоты идите в зад.
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