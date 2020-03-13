Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йому прикро через інцидент, який трапився з його радником Сергієм Сивохом під час презентації Національної платформи єдності та примирення 12 березня в Києві.

Про це чиновник розповів у п'ятницю, 13 березня, на брифінгу в столиці. Данілов зазначив, що позиція Сивоха та РНБО можуть не збігатися, але це не підстава для побиття.

Скандал із Сивохом та націоналістами

"Є позиція РНБО, є позиція секретаря РНБО, є позиція позаштатних радників. Сивохо є громадянином України, і у нього є право на власну позицію. Якщо його думка розходиться з іншими, то це не причина його бити чи штовхати. Ми всі українці, у кожного є своя позиція. Щодо вчорашнього інциденту, то мені прикро, що так вийшло", – пояснив глава РНБО.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення, яку представив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Після правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

Пізніше глава РНБО Олексій Данілов заявив, що його радник Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію Ради.

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