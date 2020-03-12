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12 березня • оновлено в 16:03
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Данілов відхрестився від Сивоха після скандалу з ветеранами АТО

5.1т
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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інцидент, який трапився в середу, 12 березня, під час презентації Національної платформи єдності та примирення.

"Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань – чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших", – зазначив він.

Данілов і Сивохо

Данілов і Сивохо

Данілов зазначив, що всі його радники мають свою власну думку.

"Тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", – додав глава РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час презентації Національної платформи єдності та примирення, яку представив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Пізніше Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Після правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Сергій Сивохо Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Коментарі
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Хороши у секретаря СНБО советники - кто в лес, кто по дрова, как говорят в России.
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Ярош Вася
Ярош Вася
Так у секретаря РНБО 10 радників та 1 зрадник ,совпадение не думаю))
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Внутренний конфликт??? Вот это и есть внутренний конфликт дали по гриве и пошел прочь
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Ибрагимов Золтан, сивуха просто немножко зацепился за паребрик своей платформы примирения...
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