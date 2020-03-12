Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інцидент, який трапився в середу, 12 березня, під час презентації Національної платформи єдності та примирення.

"Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань – чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших", – зазначив він.

Данілов і Сивохо

Данілов зазначив, що всі його радники мають свою власну думку.

"Тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", – додав глава РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час презентації Національної платформи єдності та примирення, яку представив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Пізніше Сергій Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Після правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

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