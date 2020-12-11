Данілов: російські війська в Білорусі і Молдові загрожують Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що ситуації в Білорусі і Молдові можуть загрожувати безпеці України.

Свою думку Данілов висловив у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 11 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Секретар РНБО зазначив, що вторгнення військ Російської Федерації на територію Білорусі буде великим викликом для України.

"Перш за все ситуація в Білорусії небезпечна тому, що вона є партнером РФ, у них по-іншому це називається, у них є спільні зобов'язання. У нас велика стурбованість є щодо питання, якщо російські військові повністю ввійдуть на територію Білорусії, у великих кількостях, для нас це буде виклик", – сказав Данілов.

Він також наголосив, що потенційну небезпеку для України становить усе, що відбувається в державах, з якими у нас є спільні кордони.

Зокрема, йдеться і про Молдову, де розташована оперативна група військ Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконно обраний глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в НАТО і США не розуміють, наскільки серйозно його країна настроєна застосовувати спільне з Росією угруповання військ. Політик нагадав про домовленості з РФ і про план застосування угруповання російських і білоруських військ.

Новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські війська повинні піти з Придністров'я. Водночас вона виступає проти федералізації Молдови.