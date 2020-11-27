Данілов – про розв'язання конфлікту в Кабарасі: Росія будь-кого зрадить

Розв'язання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху свідчить про те, що Росія будь-кого зрадить і забуде.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. На його думку, Москва зрадила Єреван.

"Росія будь-кого зрадить і відразу забуде. Вважаю, що РФ зрадила вірмен, і це ще один доказ ціни домовленостей із Росією", – сказав він.

Також Данілов звернув увагу на наполегливість Азербайджану в питанні повернення територій.

"Азербайджанці наполегливо повертали територію, яку вважали споконвічно своєю", – наголосив секретар РНБО.

Данілов вважає, що в світі ще багато схожих подій відбуватиметься: "Усе почнеться з Кавказу, і ми побачимо, як Ічкерія стане незалежною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набула чинності з 10 листопада.

Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

Зокрема, велика частина Нагірного Карабаху залишиться за Азербайджаном. Також опубліковано оновлену карту регіону.