Данілов про "Мінськ" та Конституцію: ми ж не ліземо до Росії з порадами

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що Росія не має права тиснути на нашу країну з метою змусити змінити Конституцію.

В ефірі програми "Право на владу" 9 липня глава РНБО заявив, що багато пунктів Мінських домовленостей сьогодні вже неактуальні, передає ТСН.

"Ми сьогодні бачимо, що Мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. Відтоді, коли вони підписувалися, і зараз – це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося", – сказав Данілов, додавши, що зараз відбуваються зовсім інші процеси.

Також він висловив своє обурення через тиск Москви на Київ щодо конституційних змін.

"Я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми маємо міняти Конституцію. Ми ж не ліземо до Росії зі словами: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми повинні під тиском змінювати свою Конституцію?!", – сказав секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков розкрив умови для проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Він зазначив, що вони мають бути позачерговими і проводитися за спеціальним законом.