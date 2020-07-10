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Данілов про "Мінськ" та Конституцію: ми ж не ліземо до Росії з порадами

Юрій Сергієнко
Політика
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Данілов заявив про неактуальність Мінських угод

Данілов заявив про неактуальність Мінських угод. Фото Офісу президента.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що Росія не має права тиснути на нашу країну з метою змусити змінити Конституцію.

В ефірі програми "Право на владу" 9 липня глава РНБО заявив, що багато пунктів Мінських домовленостей сьогодні вже неактуальні, передає ТСН.

"Ми сьогодні бачимо, що Мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. Відтоді, коли вони підписувалися, і зараз – це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося", – сказав Данілов, додавши, що зараз відбуваються зовсім інші процеси.

Також він висловив своє обурення через тиск Москви на Київ щодо конституційних змін.

"Я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми маємо міняти Конституцію. Ми ж не ліземо до Росії зі словами: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми повинні під тиском змінювати свою Конституцію?!", – сказав секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков розкрив умови для проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Він зазначив, що вони мають бути позачерговими і проводитися за спеціальним законом.

УкраїнаВійна на ДонбасіРНБОКонституціяОлекcій Данілов
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