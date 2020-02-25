Данілов пояснив, як Україна рятує Путіна від розвалу Росії

Президент Росії Володимир Путін напав на Україну, тому що без зовнішнього ворога, він не здатний об'єднати росіян.

Про це в інтерв'ю "Лізі" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати то, що вони називають росіянами", – пояснив він.

Данілов і Путін

Данілов на прикладі Чечні показав, що РФ не може довго триматися тільки за рахунок грошей.

"Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго тримаються не може. Певний час він тримається на грошах. Але гроші – річ, яка дуже швидко закінчується. Все буде залежати від цін на нафту і газ", – зазначив голова РНБО.

Також він додав, що бушує в Китаї смертельний коронавірус може вдарити по економіці країни.

"Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", – підсумував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Олексій Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію".

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