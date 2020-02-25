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25 лютого • оновлено в 11:51
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Данілов пояснив, як Україна рятує Путіна від розвалу Росії

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін напав на Україну, тому що без зовнішнього ворога, він не здатний об'єднати росіян.

Про це в інтерв'ю "Лізі" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати то, що вони називають росіянами", – пояснив він.

Данілов і Путін

Данілов і Путін

Данілов на прикладі Чечні показав, що РФ не може довго триматися тільки за рахунок грошей.

"Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго тримаються не може. Певний час він тримається на грошах. Але гроші – річ, яка дуже швидко закінчується. Все буде залежати від цін на нафту і газ", – зазначив голова РНБО.

Також він додав, що бушує в Китаї смертельний коронавірус може вдарити по економіці країни.

"Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", – підсумував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Олексій Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
РНБО Росія - країна-агресор
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередной бред от кастрюли
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Непростые религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем..."......... Вот хотелось бы расшифровки. Что за "непростые религиозные вопросы" так мучают Россию? Демографические проблемы? Знаете, настоящие демографические проблемы не у России, даже не
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Ukraine The
Ukraine The
Замечательно. Пока у вислоухов такие персонажи находятся на высших государственных должностях, России ничего не угрожает.
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