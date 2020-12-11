Данілов наголосив на небезпеці європейської толерантності до РФ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив про небезпеку толерантності європейських політиків щодо дій Російської Федерації.

Свою думку Данілов висловив у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 11 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У програмі колишній заручник терористів "ДНР" журналіст Станіслав Асєєв зачитав фрагмент зі своєї книги "Світлий шлях. Історія одного концтабору" про своє перебування в донецькій в'язниці "Ізоляція".

На думку Данілова, цю книгу потрібно перекласти насамперед на німецьку та французьку мови й відправити всім депутатам Німеччини і Франції.

Говорячи про небезпеку європейської толерантності, він нагадав про те, як Франція під час агресії РФ проти Грузії домовлялася про мир із Путіним і що з цього вийшло.

"Я не буду дискутувати про політичні питання, але в мене є своя думка як у громадянина. Люди, які сьогодні підтримують Російську Федерацію, які надіються, що вона нам буде чимось допомагати, повинні зрозуміти – це неможливо. Ставлення РФ до України досить просте – це знищення держави Україна. Вони ніколи не знімали його зі свого порядку денного за весь час існування", – резюмував секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній бранець "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв розповів, як у секретній в'язниці терористів "Ізоляція" в Донецьку знущалися з ув'язнених, зокрема змушували гавкати, як собак.