Данілов назвав пріоритетну зброю для України в боротьбі з РФ

Пріоритетом України в оборонному секторі є виробництво високоточної зброї.

Як повідомляє офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час прямого включення з Вашингтоном на тему "Квест для зрілої нації", організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики.

За його словами, Україна обов’язково здобуде перемогу у війні, яку розв’язала Російська Федерація. А для цього потрібно реформувати ОПК "з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".

"Ми уважно слідкуємо за конфліктами, які зараз тривають, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї у боротьбі з окупантом", – зазначив Данілов.

Він підкреслив, що зараз ЗСУ стали "набагато сильнішими і добре озброєними" порівняно з тим, якою була армія на початку російської агресії, і поступово наближаються до стандартів НАТО.

Секретар СНБО додав, що у проекті бюджету на 2021 рік запланований обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що Росії дали шанс мирно піти з України до 9 грудня.