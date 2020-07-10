Данілов назвав чергові 'плівки Деркача' потужною інформаційною російською агресією

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що всередині України відбувається потужна інформаційна російська агресія.

Так він прокоментував оприлюднені нардепом Андрієм Дерчачем плівки розмови між двома особами, голоси яких схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1". Зазначимо, достовірність так званих плівок не підтверджена.

"Те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що з нею дуже складно боротися через те, що Україна – не тоталітарна держава з вільним суспільством і каналами інформації, які "фізично неможливо закрити".

"Коли з'являється та чи інша інформація, і її починають роздувати, роблячи з мухи слона. А на те, що днем раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги", – резюмував він.

Як відомо, після оприлюднення чергових "плівок Деркача" Служба зовнішньої розвідки також зробила заяву про інформаційні спецоперації РФ проти України.

"Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі. Українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".