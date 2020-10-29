Данілов натякнув, що рішення КСУ загрожує нацбезпеці України

Мирослав Семенюк Політика 10:16, 29.10.2020 Оновлено: 10:27, 29.10.2020

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що останнє рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.

Про це він написав у Facebook, прямо не згадуючи КСУ. На думку Данілова, рішення "певних органів державної влади" носять антидержавний і антиконституційний характер.

"Важаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", – підкреслив він.

Скрін Facebook

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.

Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".

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