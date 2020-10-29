Данілов натякнув, що рішення КСУ загрожує нацбезпеці України
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що останнє рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.
Про це він написав у Facebook, прямо не згадуючи КСУ. На думку Данілова, рішення "певних органів державної влади" носять антидержавний і антиконституційний характер.
"Важаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", – підкреслив він.
Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".
Як писав OBOZREVATEL:
26 лютого Конституційний Суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Було оприлюднено імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.
27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 буде закрито без права поновлення в майбутньому.
У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за незаконне збагачення.