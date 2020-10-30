У РНБО натякнули на слід Росії у скандалі з КСУ
За скандальним рішенням Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування цілком може стояти Росія.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мета таких дій – удар по державності України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми відстежуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. І ті рішення, які ухвалюються цими особами, саме на це спрямовані. І, повірте, пройде час, усе стане на свої місця й буде зрозуміло, хто за цим стоїть", – сказав Данілов.
"Те, що в цьому бере участь (велика вірогідність) країна-агресор, у мене в цьому сумнівів майже нема", – наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, що раніше Данілов натякнув, що згадане рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
Зі свого боку, у НАБУ назвали рішення суду "політичним". У відомстві переконані, що таким способом намагаються захистити окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.
Крім того, рішенням Конституційного Суду НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, потрібних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.
Без цієї перевірки неможливе призначення переможців місцевих виборів.
30 жовтня під КСУ відбулися масові протести.
Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив про загрозу конституційного перевороту.