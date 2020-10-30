У РНБО натякнули на слід Росії у скандалі з КСУ

Вікторія Довгань Політика 21:52, 30.10.2020 Оновлено: 22:28, 30.10.2020

За скандальним рішенням Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування цілком може стояти Росія.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мета таких дій – удар по державності України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми відстежуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. І ті рішення, які ухвалюються цими особами, саме на це спрямовані. І, повірте, пройде час, усе стане на свої місця й буде зрозуміло, хто за цим стоїть", – сказав Данілов.

"Те, що в цьому бере участь (велика вірогідність) країна-агресор, у мене в цьому сумнівів майже нема", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що раніше Данілов натякнув, що згадане рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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