Данілов натякнув на слід Росії у скандалі з КСУ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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  • Секретар РНБО попередив, що вороги прагнуть будь-яким шляхом знищити державність України

  • Він вважає, що згодом стане відомо, хто став ініціатором резонансного прецеденту

  • Роль країни-агресора в ситуації Данілов оцінив як істотну

Олексій Данілов побачив слід Росії у рішенні КСУ

За скандальним рішенням Конституційного суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування цілком може стояти Росія.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мета таких дій – удар по державності України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. І ті рішення, які ухвалюються цими особами, вони саме на це спрямовані. І, повірте, – пройде час, все стане на свої місця і буде зрозуміло, хто за цим стоїть", – сказав Данілов.

"Те, що в цьому бере участь (велика вірогідність) країна-агресор, – у мене в цьому сумнівів майже нема", – підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов натякнув, що згадане рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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